“서울 전면 재선거 소청해야” 장동혁, 긴급 최고위원회 소집

“17일까지 소청 가능, 최고위에서 논의”

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 15일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다.2026.6.15 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표가 15일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다.2026.6.15 안주영 전문기자

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장동혁 국민의힘 대표는 6·3 지방선거 당시 투표용지 부족 사태가 벌어진 서울 선거에 대해 재선거를 소청하는 문제를 논의하기 위해 15일 긴급최고위원회를 소집했다.장 대표는 이날 국회에서 취재진과 만나 이날 오후 5시 30분 긴급 최고위를 연다고 밝혔다.장 대표는 “오는 17일까지 선거소청을 낼 수 있고, 선거소청을 내야 (선거무효) 소송을 낼 수 있다”면서 이를 최고위에서 논의할 것이라고 설명했다.이어 “서울시 전체 선거를 문제 삼을 수도 있고, 분리해서 몇 개만 할 수도 있다”고 덧붙였다.