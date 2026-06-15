민선 9기 용인시 로드맵 수립 ‘용인 르네상스 2.0 추진기획단’ 출범

세줄 요약 용인특례시가 민선 9기 로드맵을 짜기 위해 ‘용인 르네상스 2.0 추진기획단’을 출범했다. 기획단은 7월 20일까지 활동하며 민선 8기 정책의 완성도를 높이고 새 공약의 실행 순서를 정리한다. 4개 분과와 외부 자문위원이 참여해 시민 의견도 반영한다. 민선 9기 로드맵 수립 위한 추진기획단 출범

4개 분과·외부 자문위원 참여한 정책 검토

공약 우선순위와 실행계획 체계화 방침

이미지 확대 이상일 용인시장이 15일 시청 영상회의실에서 간부회의를 주재하고 있다. 용인시 제공 닫기 이미지 확대 보기 이상일 용인시장이 15일 시청 영상회의실에서 간부회의를 주재하고 있다. 용인시 제공

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용인특례시의 민선 9기 로드맵을 설정하기 위한 ‘용인 르네상스 2.0 추진기획단’이 15일 출범했다. 추진단은 7월 20일까지 활동한다.이상일 시장이 용인시 첫 재선 시장에 당선되면서 민선 8기 주요 정책을 연속해 추진할 수 있게 된 만큼 민선 8기 정책의 완성도를 높이고, 이 시장의 새로운 공약을 실천하기 위한 로드맵 수립 등 민선 9기가 할 일들의 가닥을 잡기 위해서다.추진기획단은 제1·2부시장을 공동 단장으로 행정‧복지‧경제분과, 교육‧문화‧농업분과, 도시‧교통‧건설분과, 반도체‧미래‧환경분과 등 4개 분과로 구성됐다. 외부 자문위원 7명도 포함해 전문적이고 종합적인 관점에서 정책을 검토한다.이들은 분야별 핵심 공약 사항을 체계화해 우선순위를 정하고 내·외부 회의와 시민 의견 청취 등을 통해 사업의 실효성을 논의한 후 세부 추진 계획을 수립할 방침이다.이 시장은 “민선 8기의 연속성을 갖고 출범하는 민선 9기는 ‘용인 르네상스 시즌2’라고 불러도 무방하겠지만 일의 연속성을 보여줌과 동시에 새로움도 갖춰야 한다”며 “반도체 호황이 이어지면서 용인의 재정도 나아질 것으로 예상되는 만큼 민선 9기엔 도시의 필수 기반 시설 확충과 시민들의 삶의 질을 높이는 일에 보다 과감하게 투자할 필요가 있다”고 밝혔다.이어 “기획단이 선거 공약들의 우선순위도 잘 매겨서 예산을 확보하는 방안도 마련해 주길 바라고, 도시 발전을 위한 미래 비전을 잘 설정하는 등 민선 9기의 좌표가 될 로드맵을 짜임새 있게 만들어 주기 바란다”고 당부했다.