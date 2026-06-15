조용호 “시민의 목소리가 정책으로 이어지는 오산 시정 만들어가겠다”…인수위 출범

세줄 요약 민선 9기 조용호 오산시장직 인수위원회가 공식 출범했다. 인수위는 기획행정소통, 복지경제, 도시안전환경 3개 분과로 운영되며 전문가와 지역 인사가 공약과 현안을 검토한다. 조용호 당선인은 시민 목소리를 정책으로 잇겠다고 밝혔다. 민선 9기 오산시장직 인수위 공식 출범

3개 분과 체제로 공약·현안 검토 예정

시민 목소리 정책 반영 의지 강조

이미지 확대 조용호 오산시장 당선인이 15알 열린 민선9기 시장직 인수위원회 출범식에서 인사말을 하고 있다. 조용호 인수위 제공 닫기 이미지 확대 보기 조용호 오산시장 당선인이 15알 열린 민선9기 시장직 인수위원회 출범식에서 인사말을 하고 있다. 조용호 인수위 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

민선 9기 조용호 오산시장직 인수위원회가 15일 공식 출범했다.인수위원장은 김승겸 KAIST 문술미래전략대학원 교수가 맡았다. 부위원장에는 윤영상 KAIST 문술미래전략대학원 연구조교수가 선임됐다.인수위는 기획행정소통, 복지경제, 도시안전환경 등 3개 분과 체제로 운영된다. 기획행정소통분과는 성길용 오산시의원, 복지경제분과는 이미경 전 수원시의회 복지안전위원장, 도시안전환경분과는 진정화 전 인하대학교 교수가 각각 분과위원장을 맡았다.각 분과에는 행정과 재정, 복지와 보육, 경제, 철도·교통, 도시·안전 분야 전문가들이 참여해 주요 현안과 공약 사업을 검토할 예정이다. 이와 함께 각계 전문가와 지역 인사들을 자문위원으로 위촉해 다양한 현장 의견을 시정에 반영할 계획이다.인수위는 다음 달 3일까지 활동하며 부서별 업무 보고와 현장 방문 등을 통해 시정 운영 현황을 살펴볼 예정이다.조용호 당선인은 “시민들께서 보내주신 기대와 바람을 무겁게 받아들이고 있다”며 “인수위원회가 새로운 오산을 준비하는 첫걸음인 만큼 시민들이 바라는 변화를 시정에 담아낼 수 있도록 꼼꼼히 살피겠다”고 밝혔다.이어 “선거 과정에서 약속드린 내용들을 하나하나 점검하고 실행 방안을 마련해 시민의 목소리가 정책으로 이어지는 시정을 만들어 가겠다”고 강조했다.한편 오산시는 민선9기 출범을 앞두고 새로운 시정 슬로건을 공모한다. 공모 기간은 21일까지이며 민선9기 오산시의 방향과 목표를 담은 15자 내외의 구호 형태 문구로 작성해야 한다.