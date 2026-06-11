정창수 강북구청장 당선인 “통합의 구청장·모두의 구청장 되겠다”

10일 강북구청장·시·구의원 당선인 당선증 교부식

이미지 확대 정창수(오른쪽) 강북구청장 당선인이 10일 강북구선거관리위원회 주최로 열린 제9회 전국동시지방선거 당선증 교부식에서 기념사진을 찍고 있다.

강북구 제공 닫기 이미지 확대 보기 정창수(오른쪽) 강북구청장 당선인이 10일 강북구선거관리위원회 주최로 열린 제9회 전국동시지방선거 당선증 교부식에서 기념사진을 찍고 있다.

강북구 제공

세줄 요약 정창수 강북구청장 당선인이 당선증 교부식에서 통합의 구청장, 모두의 구청장이 되겠다고 밝혔다. 그는 당선증을 주민의 엄숙한 명령으로 받아들이며, 현장에서 들은 목소리를 새기고 낮은 자세로 소통하겠다고 했다. 당선증 교부식 참석, 구청장 당선인 발언

통합의 구청장·모두의 구청장 약속

주민 목소리 반영한 소통 행정 강조

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정창수 서울 강북구청장 당선인이 10일 정욱도 강북구선거관리위원장으로부터 당선증을 받았다고 11일 밝혔다.강북구선거관리위원회는 이날 우이동 메리츠화재연수원에서 제9회 전국동시지방선거 당선증 교부식을 열고 정 당선인을 비롯해 구·시의원 당선인들에게 당선증을 교부했다.정 당선인은 인수위원회 준비 기간을 거쳐 다음 달 1일 취임한다. 그는 당선증 교부식에서 “당선증은 승리의 증표가 아니라 강북구의 발전과 주민의 행복을 위해 헌신하라는 주민 여러분의 엄숙한 명령”이라고 말했다.이어 “선거 기간 현장에서 들었던 주민들의 소중한 목소리를 가슴 깊이 새기겠다”며 “주민들께서 보내주신 기대와 성원에 반드시 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다. 그러면서 “통합의 구청장, 모두의 구청장이 되겠다”며 “오직 주민만을 바라보며 낮은 자세로 소통하고 발로 뛰는 행정으로 보답하겠다”고 덧붙였다.정 당선인은 나라살림연구소 소장으로 재임한 28년간 재정 전문가로 활동하며 이재명 정부 국정기획위원회 경제1분과 전문위원과 기획예산처 재정사업성과평가단 재난안전분과장 등을 역임했다.민선 9기 주요 공약으로는 ▲신강북선·동부선 직결 ▲강북형 정비사업 신속 추진 지원단 신설 ▲오현적환장 공원화·북서울 체육문화센터 복합개발 ▲북서울꿈의숲 재조성 ▲시립 강북어린이병원 건립 등이 있다.