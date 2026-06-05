장기수 천안시장 당선인, 365일 서비스 등 “세대·산업·행정 3대 교체”

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세줄 요약 장기수 천안시장 당선인은 민생경제 회복을 최우선 과제로 삼고 500억원 규모의 예산과 공공기관 365서비스 체계를 마련하겠다고 했다. 세대·산업·행정 3대 교체를 내세운 천안대전환 비전 아래 시민 중심 시정을 약속했다. 민생 추경과 365서비스 체계 구축 약속

세대·산업·행정 3대 교체로 천안대전환 제시

준비위원회 구성해 공약 이행계획 점검

이미지 확대 장기수 천안시장 당선인이 5일 천안시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 향후 민선 9기 시정 운영 방향을 설명하고 있다. 이종익 기자 닫기 이미지 확대 보기 장기수 천안시장 당선인이 5일 천안시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 향후 민선 9기 시정 운영 방향을 설명하고 있다. 이종익 기자

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장기수 천안시장 당선인은 5일 민선 9기 시정 운영 방향으로 민생 추경 예산 편성과 ‘공공기관 365 서비스’ 등의 약속을 강조했다.장 당선인은 이날 천안시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 “시민이 주인인 시정, 시민과 함께 만드는 천안을 시정 운영의 최우선 가치로 삼겠다”고 밝혔다.최우선 과제로 민생경제 회복을 제시한 그는 민선 9기 시정 비전으로 ‘천안대전환’을 제시하며 세대·산업·행정 3대 교체를 통한 혁신을 약속했다.그는 “청년이 머무는 도시, 기업이 투자하는 도시, 아이 키우기 좋은 도시, 시민이 자부심을 느끼는 도시를 만들겠다”며 “공약은 반드시 지키고 결과로 평가받겠다”고 강조했다.이어 “소상공인·자영업자·서민경제에 실질적 도움이 되는 500억원의 예산을 우선 마련하겠다”며 “시민 삶은 평일 낮에만 존재하지 않는다. 시민 편의 향상을 위한 ‘공공기관 365 서비스 체계’도 구축하겠다”고 덧붙였다.장 당선인은 취임 전까지 인수위원회 성격의 가칭 ‘천안대전환준비위원회’를 구성할 계획이다.준비위는 정책자문단과 실무단 중심으로 공약 이행계획 점검과 시정 운영 세칙 검토, 행정체계 정비 등으로 민선 9기 시정 방향과 우선순위를 정립한다는 방침이다.그는 “별도 사무실 임차나 과도한 운영비, 행사성 예산 등에 시민 세금을 낭비하지 않겠다”며 “아껴진 예산은 시민 삶을 지원하고 서민경제를 살리는 데 사용하겠다”고 밝혔다.그러면서 “모든 시민의 시장이 되어 시민 목소리를 가장 먼저 듣고, 약속을 가장 먼저 실천하며, 결과로 평가받는 시장이 되겠다”고 강조했다.