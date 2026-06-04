원 구성 협상 ‘강 대 강’ 될 듯… 이진숙·김태규 입성, 과방위 기싸움 예고

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재보선 與 4석↓野 3석↑

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세줄 요약 6·3 재보선 최종 결과 민주당은 9곳, 국민의힘은 4곳, 무소속은 1곳을 가져갔다. 민주당 의석은 4석 줄었지만 161석으로 여대야소는 유지됐고, 범여권 합산으로 필리버스터 종결과 패스트트랙 지정에 필요한 180석도 넘길 가능성이 크다. 후반기 원 구성 협상과 과방위 기싸움이 본격화할 전망이다. 재보선 결과 민주당 9곳·국민의힘 4곳 배출

여대야소 유지 속 필리버스터 종결선도 가능

원 구성 협상과 과방위 배치가 새 쟁점

2026-06-05 6면

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6·3 국회의원 재보궐 선거에서 더불어민주당은 9곳, 국민의힘은 4곳, 무소속은 1곳에서 당선인을 배출했다. 기존 민주당 의석은 4석이 줄고, 국민의힘 의석은 3석이 늘어난 가운데 여대야소 구도는 이어지면서 22대 국회 후반기에도 강대강 대치가 예상된다.4일 재보궐 선거 최종 개표 결과 민주당은 수도권 4곳과 호남 3곳, 충청과 제주 각각 1곳에서 당선인을 배출했다. 민주당 대표를 지낸 송영길 후보는 인천 연수갑에서 당선돼 원내 최다선인 6선이 됐고, 이광재 후보도 경기 하남갑에서 1385표 차 신승을 거두며 4선 당내 중진으로 복귀했다.재보궐에 출마한 청와대 출신 중에선 부산 북구갑에 출마한 하정우 후보를 제외하곤 김남국(경기 안산갑)·김남준(인천 계양을)·전은수(충남 아산을) 후보 모두 당선됐다. 전북 군산·김제·부안갑과 을에는 각각 김의겸 후보와 박지원 후보가, 제주 서귀포에선 김성범 후보가 당선됐다. 광주 광산을에서도 국가인공지능전략위원회 상근부위원장을 지낸 임문영 후보가 승리했다.국민의힘에서는 이진숙(대구 달성), 김태규(울산 남구갑), 윤용근(충남 공주·부여·청양), 유의동(경기 평택을) 후보 등 4명이 당선됐고, 국민의힘에서 제명된 한동훈 무소속 후보도 부산 북구갑에서 3자 대결 끝에 승리했다.이번 재보선 14곳 중 13곳이 민주당 의원 지역구였던 걸 감안하면 민주당은 결과적으로 4석을 잃은 셈이지만 최종 의석수는 161석으로 제1야당인 국민의힘(110석)과는 큰 차이가 난다.조국혁신당(12석), 진보당(4석), 기본소득당(1석), 사회민주당(1석) 등 범여권 정당에 더해 여권 성향 무소속을 포함하면 무제한토론(필리버스터) 강제종결 표결, 신속처리안건(패스트트랙) 지정 등 재적 5분의 3 이상 찬성이 필요한 의석수(180석)는 넘어설 것으로 보인다.민주당은 5일 국회 본회의에서 국회 의장단을 선출하는 대로 이달 내 원 구성 협상을 완료한다는 계획이다. 다음 달부터 시작될 이재명 정부 2기 개각에 따른 국회 인사청문회 정국에도 대비하려면 속도감 있는 원 구성이 필요하다는 게 민주당 구상이다. 한병도 민주당 원내대표는 이날﻿ “국민의힘에 후반기 원 구성을 신속하게 마무리하기를 제안한다”고 밝혔다.반면 박충권 국민의힘 원내대변인은 의원총회 직후 “재보궐 선거에서 추가로 3석을 국민들께서 새롭게 부여해주셨는데 국민의힘에 정부와 여당의 오만과 폭주를 견제할 수 있는 최소한의 힘과 균형을 맞출 수 있도록 지지를 보내주셨다고 생각하고 있다”면서 “새롭게 선출되는 원내지도부에서 전략을 짜나가게 될 것”이라고 설명했다.전투력이 세다는 평가를 받는 이진숙·김태규 당선인이 국회 과학기술정보방송통신위원회에 배정될 경우 과방위가 국회 상임위 중 최대 ‘전장’이 될 것이란 전망도 나온다.