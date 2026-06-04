김동욱 서울 도봉구청장 당선 “변화와 발전 위해 쉼 없이 뛰겠다”

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세줄 요약 김동욱 더불어민주당 후보가 6·3 지방선거에서 도봉구청장에 당선됐다. 득표율 52.14%로 현역 오언석 구청장을 제쳤고, 더 나은 도봉을 만들라는 구민의 뜻으로 받아들였다. 창동 역세권과 서울아레나 활성화, 청년 일자리와 교통대책을 핵심 과제로 내세웠다. 도봉구청장 선거 김동욱 당선

득표율 52.14%로 현역 제쳐

창동·아레나 활성화 공약 제시

이미지 확대 김동욱(가운데) 서울 도봉구청장 후보가 4일 새벽 서울 도봉구 쌍문동에 마련된 선거사무실에서 축하 세러머니를 하고 있다.

캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 김동욱(가운데) 서울 도봉구청장 후보가 4일 새벽 서울 도봉구 쌍문동에 마련된 선거사무실에서 축하 세러머니를 하고 있다.

캠프 제공

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김동욱(60) 더불어민주당 도봉구청장 후보가 6·3 지방선거에서 당선됐다.4일 중앙선거관리위원회에 따르면 더불어민주당 소속인 김 당선인은 도봉구청장 선거에서 득표율 52.14%를 얻어 현역 오언석 국민의힘 구청장(47.85%)을 이겼다.김 당선인은 “저 개인에 대한 승리가 아니라, 더 나은 도봉을 만들어 달라는 구민 여러분의 엄중한 명령이라고 생각한다”며 “여러분께서 보내주신 기대와 신뢰의 무게를 깊이 새기겠다”고 밝혔다.그는 제5대 최연소 서울시의원으로 정계에 입문해 제8대와 9대 시의회를 거쳤으며, 9대 시의회에서는 민주당 원내대표까지 지내는 등 풍부한 의정 경험과 높은 행정 이해도를 갖춘 인물로 평가받는다. 이어 창동 역세권 및 아레나 공연장 활성화를 핵심 공약으로 꼽고 상권 활성화와 청년 일자리 창출에 집중할 계획이다. 아울러 서울아레나 개장 등에 대비한 주변 교통대책도 차질 없이 완비하겠다는 구상이다.김 당선인은 “결과로 평가받는 구청장이 될 것”이라며 “행정의 속도를 높이고 현장의 목소리를 더 가까이 들으며 도봉의 변화와 발전을 위해 쉼 없이 뛰겠다”고 전했다.