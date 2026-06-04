김동욱 서울 도봉구청장 당선 “변화와 발전 위해 쉼 없이 뛰겠다”

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세줄 요약
- 도봉구청장 선거 김동욱 당선
- 득표율 52.14%로 현역 제쳐
- 창동·아레나 활성화 공약 제시
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김동욱(가운데) 서울 도봉구청장 후보가 4일 새벽 서울 도봉구 쌍문동에 마련된 선거사무실에서 축하 세러머니를 하고 있다.
캠프 제공
캠프 제공
김동욱(60) 더불어민주당 도봉구청장 후보가 6·3 지방선거에서 당선됐다.
4일 중앙선거관리위원회에 따르면 더불어민주당 소속인 김 당선인은 도봉구청장 선거에서 득표율 52.14%를 얻어 현역 오언석 국민의힘 구청장(47.85%)을 이겼다.
김 당선인은 “저 개인에 대한 승리가 아니라, 더 나은 도봉을 만들어 달라는 구민 여러분의 엄중한 명령이라고 생각한다”며 “여러분께서 보내주신 기대와 신뢰의 무게를 깊이 새기겠다”고 밝혔다.
그는 제5대 최연소 서울시의원으로 정계에 입문해 제8대와 9대 시의회를 거쳤으며, 9대 시의회에서는 민주당 원내대표까지 지내는 등 풍부한 의정 경험과 높은 행정 이해도를 갖춘 인물로 평가받는다. 이어 창동 역세권 및 아레나 공연장 활성화를 핵심 공약으로 꼽고 상권 활성화와 청년 일자리 창출에 집중할 계획이다. 아울러 서울아레나 개장 등에 대비한 주변 교통대책도 차질 없이 완비하겠다는 구상이다.
김기덕 서울시의원 압도적 표차로 5선 성공… “민생중심 의정활동 총력”
더불어민주당 역사상 최초로 ‘서울시의원 5선’이라는 대기록이 탄생했다. 서울시의회 제10대 후반기 부의장을 지낸 마포구 출신 김기덕 당선인(더불어민주당, 마포)은 이번 6·3 지방선거에서 3만 9966표를 획득, 60.2%라는 압도적인 지지율로 당선을 확정 지었다. 이로써 김 당선인은 당내 최초이자 시의회 최다선인 ‘5선 고지’에 오르는 영예를 안았다. 특히 김 당선인은 국민의힘 후보와의 1대 1 맞대결에서 1만 3510표라는 큰 표차를 기록하며 지역구 주민들의 절대적인 신임을 재확인했다. 1998년 서울시의원에 처음 당선된 이후 2010년 재선, 그리고 2018년부터 내리 3선, 4선, 5선에 성공한 그는 지역의 지도를 바꾼 굵직한 민생 성과로 정평이 나 있다. 과거 난지도와 상암동 일대를 월드컵공원과 서북권 중심도시로 탈바꿈시키는 데 견인차 역할을 한 김 당선인은 지하철 대장홍대선 건설을 최초로 제안해 지난해 12월 착공식을 이끌어냈고, 6년간 표류하던 상암롯데쇼핑몰 사업은 시정질문과 박원순 전 시장과의 담판 등 다각도의 노력 끝에 정상화해 2027년 초 착공을 눈앞에 두고 있다. 또한 마포 소각장 추가 건립 반대 투쟁의 선봉에 서서 주민들의 생존권과
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김 당선인은 “결과로 평가받는 구청장이 될 것”이라며 “행정의 속도를 높이고 현장의 목소리를 더 가까이 들으며 도봉의 변화와 발전을 위해 쉼 없이 뛰겠다”고 전했다.
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