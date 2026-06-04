유보화 서울 성동구청장 당선 “구민의 ‘불편’ 끝까지 해결하겠다”

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세줄 요약 유보화 더불어민주당 후보가 6·3 지방선거에서 성동구청장에 당선됐다. 그는 성동의 다음 4년을 ‘미래가 열리는 성동’으로 만들겠다며 균형 발전과 주민 삶 보호를 약속했다. 재개발·재건축 지연 요인을 점검하는 신속관리추진단도 설치할 계획이다. 유보화, 성동구청장 선거 당선

득표율 53.48%, 고재현 후보 제쳐

균형 발전·주민 불편 해소 약속

이미지 확대 유보화 더불어민주당 서울 성동구청장 후보가 당선이 확실시된 4일 새벽 서울 성동구 행당동 마련된 선거사무실에서 꽃목걸이를 걸고 세리머니를 하고 있다.

캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 유보화 더불어민주당 서울 성동구청장 후보가 당선이 확실시된 4일 새벽 서울 성동구 행당동 마련된 선거사무실에서 꽃목걸이를 걸고 세리머니를 하고 있다.

캠프 제공

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유보화(61) 더불어민주당 성동구청장 후보는 6·3 지방선거에서 당선됐다.3일 중앙선거관리위원회에 따르면 더불어민주당 소속인 유 당선인은 성동구청장 선거에서 득표율 53.48%를 얻었다. 고재현 국민의힘 후보는 44.30%의 득표율로 2위에 머물렀다.그는 “성동의 다음 4년은 ‘살기 좋은 성동’을 넘어 ‘미래가 열리는 성동’으로 가야 한다”며 “성동의 가치를 높이되, 주민의 삶이 밀려나지 않는 균형 있는 발전을 추진하겠다”고 밝혔다.서울시 정책기획관과 행정국장을 거쳐 4년간 성동구의 부구청장을 역임했던 유 당선인은 이론과 실무를 겸비한 ‘행정 베테랑’이다. 그는 앞으로 신속관리추진단을 설치해 재개발·재건축의 사업별 지연 요인을 점검하고 왕십리역세권, 삼표 레미콘 부지, 마장·성수 일대 개발 등을 성동의 미래를 좌우할 핵심 과제로 삼아 추진할 예정이다.유 당선인은 “현장을 가장 잘 아는 실용적인 구청장이 되고 싶다”며 “말보다 일로 증명하고, 주민의 불편을 끝까지 해결하는 구청장이 되겠다”고 전했다.