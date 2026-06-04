최동민 서울 동대문구청장 당선 “구민의 진짜 ‘자부심’으로 만들겠다”

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세줄 요약 최동민 더불어민주당 동대문구청장 당선인은 6·3 지방선거에서 52.67%를 얻어 현역 이필형 후보를 제쳤다. 세 번째 도전 끝에 구청장이 된 그는 구민의 목소리를 듣고 현장 해법을 실천하겠다고 밝혔다. 핵심 과제로는 재개발 속도전과 수인분당선 증편을 꼽았다. 세 번째 도전 끝에 동대문구청장 당선

구민 목소리 반영한 현장 중심 행정 약속

재개발 속도전과 교통 개선 추진 계획

이미지 확대 최동민(왼쪽) 더불어민주당 서울 동대문구청장 후보가 당선이 확실시된 4일 새벽 서울 동대문구 제기동에 마련된 선거사무실에서 꽃목걸이를 걸고 세리머니를 하고 있다.

캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 최동민(왼쪽) 더불어민주당 서울 동대문구청장 후보가 당선이 확실시된 4일 새벽 서울 동대문구 제기동에 마련된 선거사무실에서 꽃목걸이를 걸고 세리머니를 하고 있다.

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최동민(57) 더불어민주당 동대문구청장 당선인은 경선을 포함한 세 번째 도전 끝에 6·3 지방선거에서 당선됐다.4일 중앙선거관리위원회에 따르면 더불어민주당 소속인 최 당선인은 동대문구청장 선거에서 득표율 52.67%를 얻었다. 최 당선인과 맞붙은 현역 이필형 국민의힘 후보는 47.32%를 기록했다.그는 “믿고 지지해주신 동대문구민 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “낮은 자세로 여러분의 목소리를 듣고 현장에서 찾은 답을 실천하겠다”고 밝혔다.최 당선인은 추미애 의원 보좌관, 문재인 정부 청와대 행정관, 서울시 정무보좌관 등을 거쳤다. 지역의 서울시립대학교에서 총학생회장을 맡기도 했다.앞으로 그는 최대 현안인 주거지 정비 ‘속도전’에 집중할 계획이다. 구청장 직속 ‘신속추진반’을 신설해 전농 9구역, 용두동 39번지 등 재개발을 추진한다. 이어 수인분당선 증편과 선로 신설을 추진할 계획이다.그는 “여러분과 함께 동대문구가 구민의 ‘진짜 자부심’이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.