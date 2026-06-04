조주홍 영덕군수 당선인, “신규 원전·에너지산업 육성”

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 조주홍 영덕군수 당선인은 신규 원전 유치와 에너지산업 육성을 핵심 군정 과제로 제시했다. 군민 뜻을 최우선에 두고 침체한 지역경제를 살릴 성장 동력으로 삼아 양질의 일자리와 청년 정착 기반을 만들겠다고 밝혔다. 신규 원전 유치와 에너지산업 육성 최우선 과제 제시

군민 뜻을 앞세운 책임 행정과 지역경제 회복 약속

청년 정착·어르신 안전 위한 영덕 재도약 강조

이미지 확대 조주홍 제9회 전국동시지방선거 경북 영덕군수 당선인. 닫기 이미지 확대 보기 조주홍 제9회 전국동시지방선거 경북 영덕군수 당선인.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제9회 전국동시지방선거에서 경북 영덕군수에 당선된 국민의힘 조주홍 후보가 신규 원자력발전소 유치 필요성을 다시 한번 강조했다.신규 원전 유치와 에너지산업 육성을 최우선 군정 과제로 꼽은 조 당선인은 4일 “군민의 뜻을 최우선으로 삼아 책임 있게 추진하겠다”며 “에너지산업을 영덕의 새로운 성장 동력으로 육성해 양질의 일자리 창출과 지역 경제 활성화로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.이어 그는 “군민이 보내준 표는 단순한 지지를 넘어 침체한 지역 경기를 살려내라는 명령”이라며 “청년들이 떠나지 않는 영덕, 어르신이 편안하고 안전하게 살 수 있는 영덕을 만들라는 준엄한 뜻”이라고 했다.총 4명이 출마해 경쟁을 벌인 이번 선거에서 조 당선인은 56.40%의 과반 득표를 얻었다. 그는 국회부의장 선임비서관 출신으로 2014년 경북도의회에 입성해 재선을 지냈다. 도의원 당시 문화환경위원장, 문화관광일자리연구회 대표 등으로 활동했다.끝으로 조 당선인은 “단순한 관리 행정을 넘어 예산을 확보하고 기업을 유치하는 경영 행정으로 전환하겠다”며 “통합과 화합의 군정으로 다시 뛰는 영덕을 반드시 만들겠다”고 말했다.