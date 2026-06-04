[속보] 중앙선관위 “투표용지 부족 사태 진상규명위 설치…투표함 열어야”

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세줄 요약 중앙선관위가 제9회 지방선거 투표용지 부족 사태를 조사할 진상규명위원회를 외부 전문가 중심으로 설치했다. 개표 종료 뒤 투표록과 현장 진술을 분석하고, 문제점과 책임을 국민에게 공개하겠다고 밝혔다. 잠실7동 투표소는 투표함 개함과 이송을 설득 중이다. 외부 전문가 중심 진상규명위 설치 발표

투표록·현장 진술 분석 통한 원인 규명

잠실7동 투표함 개함·이송 설득 진행

이미지 확대 투표함 반출 없이 대치 계속 전날 9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표용지 부족으로 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 4일 투표함 반출에 반대하는 시민들과 취재진이 대기하고 있다. 2026.6.4 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 투표함 반출 없이 대치 계속 전날 9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표용지 부족으로 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 4일 투표함 반출에 반대하는 시민들과 취재진이 대기하고 있다. 2026.6.4 연합뉴스

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중앙선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태를 파악하기 위해 진상규명위원회를 설치하고 재발 방지 대책을 마련하겠다고 4일 밝혔다.중앙선관위는 이날 입장문을 통해 “투표지 부족 사태 원인 파악과 재발 방지 대책 마련을 위해 외부 전문가 위주로 구성한 진상규명위원회를 설치·운영한다”고 전했다.이어 “개표가 종료되는 대로 즉시 이번 사태에 대한 진상 규명 및 재발 방지 대책을 마련하기 위해 가능한 최선의 노력을 다하기로 결정했다”면서 “이 결정에 따라 먼저 해당 투표소의 투표록 등을 분석하고 투표관리관 및 사무원 등으로부터 당시 현장 상황을 확인할 예정”이라고 했다.그러면서 “중앙선관위는 진상규명위원회를 통해 파악한 문제점과 원인, 책임을 철저히 따져 국민께 모든 결과를 소상히 밝힐 예정”이라고 밝혔다.투표용지 부족으로 전날 오후 10시까지 투표가 연장된 뒤 시위대의 대치로 이날 오후 1시 현재까지도 투표함이 반출되지 못하고 있는 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에 대해서는 “투표함을 개함해야 해당 선거구의 당선인 결정이 가능하고, 주변 주민의 불편을 조속히 해소해야 한다는 점 등을 들어 현재 투표소에 있는 시민들을 설득하고 있다”고 설명했다.이어 “투표함 이송이 가능해지는 대로 송파구선관위 개표소(올림픽공원 핸드볼경기장)로 해당 투표함을 이송하여 개표참관인들의 참관하에 개표를 진행하여 당선인을 결정한다”고 했다.