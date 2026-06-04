포스코 출신 박용선 포항시장 당선인, “민생 경제 최우선”

구글에서 서울신문 먼저 보기
세줄 요약
- 포스코 근로자 출신 박용선, 포항시장 당선
- 49.29% 득표로 박희정 후보 제치고 승리
- 민생 경제 회복·화합 통합 시정 강조
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
박용선 제9회전국동시지방선거 경북 포항시장 당선인(오른쪽)이 4일 장인화 포스코 회장과 면담을 나누고 있다.
제9회 전국동시지방선거 결과 경북 포항시장으로 포항제철소 근로자 출신이자 3선 경북도의원 출신인 박용선 국민의힘 후보가 당선됐다.
4일 중앙선거관리위원회에 따르면 박 당선인은 49.29%(11만 5310표)의 득표율로 박희정 더불어민주당 후보(32.48%·7만 6005표)를 제치고 승리했다.
강원 평창군 출신인 그는 포항제철공고를 졸업한 후 포항종합제철소(현 포스코)에 16년 동안 몸을 담은 뒤 퇴직했다. 이후 제6회 지방선거에서 비례로 경북도의회에 입성해 3선까지 지냈다.
박 당선인은 “이제 선거가 끝났으니 갈등과 분열은 뒤로하고, 화합과 통합의 새로운 포항을 향해 나아가야 할 때”라며 “함께 경쟁했던 후보들의 정책과 공약도 시정에 적극 반영해 포항 발전을 이끌겠다”고 했다.
또한 그는 “민생 경제 회복을 최우선 과제로 삼고, 세대와 계층을 아우르는 꼼꼼한 시정을 펼치겠다”며 “더 낮은 자세로 가까이 다가가 시민의 목소리에 귀 기울이는 시장이 되겠다”고 소감을 밝혔다.
남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’
서울시의회 도시안전건설위원회와 예산결산특별위원회에서 의정활동을 하고 있는 남창진 의원(국민의힘, 송파2)은 29일 2025년 12월 교부된 서울시 특별조정교부금으로 방산초·중·고 학생 통학로 안전 업그레이드가 다소 지연됐지만 정상적으로 진행되고 있다고 밝혔다. 남 의원은 그간 방이1동 방산초·중·고교 일대 통학로의 노후화 문제와 학생 안전 확보에 각별한 관심을 쏟으며 개선책 마련에 앞장서 왔다. 그 결과 지난해 12월 서울시로부터 특별조정교부금 5억원을 확보하는 결실을 거두었다. 이에 그치지 않고 학교학원가 교통안전대책 특별위원회에서 남 의원의 송곳 지적을 통해 서울시 교통실의 추가 예산 2400만원까지 전격 투입되도록 이끌어냈다. 안전 업그레이드 공사는 서울시에서 예산을 교부받아 송파구에서 집행하고 있다. 한국전력공사 서울생활관부터 현대자동차 블루핸즈까지의 전면도로 약 230m 구간이고 세부적인 공사 내용은 노후 아스팔트 정비 39a(1a=100㎡), 보도 정비 11.7a, 디자인 펜스 107경간, 과속방지턱 정비, 정차주차금지선, 안전표지판 설치 등이다. 현재 한국전력공사 앞 전면도로는 측구 및 보도 정비를 마친 상태로, 오는 6월부터는 디자인 펜스
서울시의회 바로가기
박 당선인은 이날 첫 일정으로 포항지역 지방선거 당선인들과 충혼탑 참배를 진행했다. 이어 장인화 포스코 회장을 만나 지역 경제 회복 및 철강산업 경쟁력 강화를 위한 상생협력 방안을 논의했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지