포스코 출신 박용선 포항시장 당선인, “민생 경제 최우선”

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세줄 요약 포스코 근로자 출신이자 3선 경북도의원인 박용선 국민의힘 후보가 포항시장에 당선됐다. 그는 민생 경제 회복을 최우선 과제로 삼고 갈등과 분열을 넘어 화합과 통합의 시정을 펼치겠다고 밝혔다. 시민 목소리에 귀 기울이겠다고도 했다. 포스코 근로자 출신 박용선, 포항시장 당선

49.29% 득표로 박희정 후보 제치고 승리

민생 경제 회복·화합 통합 시정 강조

이미지 확대 박용선 제9회전국동시지방선거 경북 포항시장 당선인(오른쪽)이 4일 장인화 포스코 회장과 면담을 나누고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 박용선 제9회전국동시지방선거 경북 포항시장 당선인(오른쪽)이 4일 장인화 포스코 회장과 면담을 나누고 있다.

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제9회 전국동시지방선거 결과 경북 포항시장으로 포항제철소 근로자 출신이자 3선 경북도의원 출신인 박용선 국민의힘 후보가 당선됐다.4일 중앙선거관리위원회에 따르면 박 당선인은 49.29%(11만 5310표)의 득표율로 박희정 더불어민주당 후보(32.48%·7만 6005표)를 제치고 승리했다.강원 평창군 출신인 그는 포항제철공고를 졸업한 후 포항종합제철소(현 포스코)에 16년 동안 몸을 담은 뒤 퇴직했다. 이후 제6회 지방선거에서 비례로 경북도의회에 입성해 3선까지 지냈다.박 당선인은 “이제 선거가 끝났으니 갈등과 분열은 뒤로하고, 화합과 통합의 새로운 포항을 향해 나아가야 할 때”라며 “함께 경쟁했던 후보들의 정책과 공약도 시정에 적극 반영해 포항 발전을 이끌겠다”고 했다.또한 그는 “민생 경제 회복을 최우선 과제로 삼고, 세대와 계층을 아우르는 꼼꼼한 시정을 펼치겠다”며 “더 낮은 자세로 가까이 다가가 시민의 목소리에 귀 기울이는 시장이 되겠다”고 소감을 밝혔다.박 당선인은 이날 첫 일정으로 포항지역 지방선거 당선인들과 충혼탑 참배를 진행했다. 이어 장인화 포스코 회장을 만나 지역 경제 회복 및 철강산업 경쟁력 강화를 위한 상생협력 방안을 논의했다.