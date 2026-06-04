[속보] 정청래 “전국적 큰 승리 감사…서울 탈환 못해 아프다”

구글에서 서울신문 먼저 보기
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
출구조사 결과보고 개표 상황실 떠나는 민주당 정청래 총괄상임선대위원장
더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장이 3일 국회 의원회관에 마련된 제9회 전국동시지방선거·국회의원 재보궐선거 개표상황실에서 출구조사 결과를 지켜보다 빠져 나와 본인의 사무실로 이동하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스
정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장은 4일 “국민의 현명한 선택에 감사드리고 존중한다”며 “다만 서울을 탈환하지 못해 아프다”고 밝혔다.
정 위원장은 이날 국회 본관 당대표 회의실에서 기자회견을 갖고 “전국적으로 민주당에 큰 승리를 안겨준 국민에 깊이 감사드린다”며 이같이 말했다.
정 위원장은 “대한민국의 주인은 국민이다. 대한민국의 주권은 국민에 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다”며 “국민은 항상 옳다”고 강조했다.
남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’
서울시의회 도시안전건설위원회와 예산결산특별위원회에서 의정활동을 하고 있는 남창진 의원(국민의힘, 송파2)은 29일 2025년 12월 교부된 서울시 특별조정교부금으로 방산초·중·고 학생 통학로 안전 업그레이드가 다소 지연됐지만 정상적으로 진행되고 있다고 밝혔다. 남 의원은 그간 방이1동 방산초·중·고교 일대 통학로의 노후화 문제와 학생 안전 확보에 각별한 관심을 쏟으며 개선책 마련에 앞장서 왔다. 그 결과 지난해 12월 서울시로부터 특별조정교부금 5억원을 확보하는 결실을 거두었다. 이에 그치지 않고 학교학원가 교통안전대책 특별위원회에서 남 의원의 송곳 지적을 통해 서울시 교통실의 추가 예산 2400만원까지 전격 투입되도록 이끌어냈다. 안전 업그레이드 공사는 서울시에서 예산을 교부받아 송파구에서 집행하고 있다. 한국전력공사 서울생활관부터 현대자동차 블루핸즈까지의 전면도로 약 230m 구간이고 세부적인 공사 내용은 노후 아스팔트 정비 39a(1a=100㎡), 보도 정비 11.7a, 디자인 펜스 107경간, 과속방지턱 정비, 정차주차금지선, 안전표지판 설치 등이다. 현재 한국전력공사 앞 전면도로는 측구 및 보도 정비를 마친 상태로, 오는 6월부터는 디자인 펜스
서울시의회 바로가기
중앙선거관리위원회에 따르면 오세훈 국민의힘 후보는 이날 오전 9시 30분 개표율 97.70% 기준 48.94%를 얻어 정원오 더불어민주당 후보(48.34%)를 0.60% 포인트(3만 359표) 차이로 앞서며 최초 5선 서울시장 고지에 올랐다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지