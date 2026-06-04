장기수 천안시장 당선…“천안의 새시대, 세대·산업·행정 교체”

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세줄 요약 장기수 더불어민주당 후보가 제9회 지방선거에서 천안시장에 당선됐다. 그는 세대·산업·행정 3대 교체를 내세우며 천안대전환을 약속했다. 갈등을 끝내고 시민과 함께하는 모두의 시장이 되겠다고 강조했다. 장기수, 천안시장 당선 및 새 시정 비전 제시

세대·산업·행정 3대 교체로 천안대전환 약속

갈등 종식과 시민 중심 시정 운영 강조

이미지 확대 장기수 민주당 천안시장 후보가 당선이 확정된 후 언론 인터뷰를 하고 있다. 장 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 장기수 민주당 천안시장 후보가 당선이 확정된 후 언론 인터뷰를 하고 있다. 장 후보 캠프 제공

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“세대·산업·행정 3대 교체로 천안의 새로운 시대를 열겠습니다.”장기수 더불어민주당 후보가 3일 치러진 제9회 전국동시지방선거 충남 천안시장에 당선됐다.장 당선인은 “천안의 새로운 역사를 만들어 주셨다. 이 영광은 개인 영광이 아닌 더 나은 천안을 꿈꾸어 온 시민 여러분 모두의 승리”라고 밝혔다.이어 “이제는 편 가르기와 갈등의 시간을 끝내고 천안의 미래를 위해 모두가 함께 나아갈 시간”이라며 “선거에서 이긴 시장이 아니라 시민을 섬기는 모두의 시장이 되겠다”고 강조했다.그는 시정 비전으로 ‘천안대전환’을 제시했다.장 당선인은 “산업 교체로 좋은 일자리와 새로운 기회가 넘치는 도시를 만들고, 행정 교체를 통해 시민이 체감하는 변화를 이루어 내겠다”며 “천안이 충남의 중심을 넘어 대한민국 미래 도시의 표준이 될 수 있다는 것을 반드시 보여드리겠다”고 했다.