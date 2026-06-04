정원오 “시민 선택 무겁고 겸허히 받들어…모든 것이 제탓”

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4일 오전 서울시장 선거 패배 승복 선언

“더 가까이, 더 깊이, 더 넓게 얻지 못했다”

이미지 확대 입장 발표하는 정원오 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 4일 오전 서울 중구 세종대로 캠프에서 제9회 전국동시지방선거 관련 입장을 밝히고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 입장 발표하는 정원오 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 4일 오전 서울 중구 세종대로 캠프에서 제9회 전국동시지방선거 관련 입장을 밝히고 있다.

이미지 확대 선거 사무실 들어서는 정원오 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 4일 오전 서울 중구 세종대로 캠프에서 제9회 전국동시지방선거 관련 입장을 밝히기 위해 입장하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 선거 사무실 들어서는 정원오 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 4일 오전 서울 중구 세종대로 캠프에서 제9회 전국동시지방선거 관련 입장을 밝히기 위해 입장하고 있다.

세줄 요약 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 선거 패배를 인정하며 시민 선택을 무겁고 겸허히 받들겠다고 밝혔다. 그는 더 가까이 다가가지 못했고 더 깊이 듣지 못했다며 부족함을 인정했고, 지지자와 당원, 캠프 관계자에게 송구함을 전했다. 오세훈 당선인에게 축하도 전했다. 시민 선택 무겁게 수용하며 패배 인정

부족함과 책임을 자신에게 돌린 입장

오세훈 당선인 축하와 감사 전함

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정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 4일 “시민 여러분의 선택을 무겁고 겸허히 받들겠다”며 “제가 부족했다. 모든 것이 제 탓”이라고 밝혔다.정 후보는 이날 오전 9시 30분 서울 중구 태평빌딩 캠프 사무실에서 입장 발표를 통해 “더 가까이 다가가지 못했고 더 깊이 듣지 못했다. 더 넓게 마음을 얻지 못했다”며 이같이 말했다.그러면서 “저를 믿고 함께해주신 시민 여러분, 선거운동원과 자원봉사자, 캠프 관계자, 당원동지 여러분께 기대에 보답하지 못해 송구하다”며 “함께 경쟁해주신 후보님들께도 감사드린다”고 전했다.특히 정 후보는 “당선되신 오세훈 후보에게 축하의 말씀을 전한다”며 “그동안 보내주신 따뜻한 마음, 거리에서 잡아주신 손, 끝까지 함께해주신 응원을 잊지 않겠다”고 강조했다.이정헌 캠프 수석대변인은 이날 입장 발표에 앞서 “서울시장 선거가 그 어느 때보다 치열했고 아직까지도 개표 작업이 완전히 끝나지는 않았다”면서 “그러나 큰 흐름은 결정된 것으로 판단된다”고 전했다.이날 오전 9시 40분 현재 서울시장 선거 개표가 97.70% 진행된 결과 정 후보는 48.34% 득표한 반면 오세훈 국민의힘 후보는 48.94%를 득표해 0.60%포인트 앞서 당선이 확정된 것으로 나타났다. 권영국 정의당 후보는 1.04%, 유지혜 여성의당 후보는 0.84%, 김정철 개혁신당 후보는 0.82%로 뒤를 이었다.