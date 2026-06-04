“통합 큰 뜻 살려 인수위는 나주에 설치할 것”

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민형배 전남광주통합시장 당선인 “압도적 성장 증명할 것”

첫 출근은 상징적 장소로…주청사 문제는 3~6개월간 고민

이미지 확대 민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 3일 밤늦게 광주 선거사무소에서 향후 정책 방향과 비전을 설명하고 있다. 민형배 선거사무소 제공 닫기 이미지 확대 보기 민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 3일 밤늦게 광주 선거사무소에서 향후 정책 방향과 비전을 설명하고 있다. 민형배 선거사무소 제공

세줄 요약 민형배 전남광주통합특별시장 당선인은 시민이 시정의 중심이 되는 시민주권정부를 세우겠다고 했다. 전남과 광주를 하나로 묶어 에너지·AI·문화를 잇는 신성장 거점으로 키우고, 인수위는 통합 취지에 맞춰 나주에 설치하겠다고 밝혔다. 시민주권정부 구상과 지역 주도 성장 선언

전남·광주 통합의 역사적 의미와 도약 강조

인수위 나주 설치, 주청사 미설치 방침

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민형배 전남광주통합특별시장 당선인은 “주권자 시민의 뜻이 시정의 중심이 되는 시민주권정부를 세우겠다”며 “지역이 주도하는 압도적 성장의 길을 전남광주가 가장 먼저 증명해 보이겠다”고 말했다.민 당선인은 3일 밤 11시께 당선이 확정되자 선거사무소에서 기자회견을 열고 초대 통합특별시장으로서의 포부와 비전, 정책 방향을 설명했다. 다음은 일문일답-당선 소감은.“전남광주통합특별시장이라는 막중한 소임을 맡겨 주셨다. 머리 숙여 감사 인사 올린다. 시민 여러분의 선택을 무겁게 받들겠다.”-전남광주 통합시장으로서 포부는.“전남광주는 너무 오래 서러웠다. 사회적으로 차별당했고, 경제적으로 수탈당했고, 정치적으로는 피 흘렸다. 급기야 지난1986년에는 전두환 정권의 분할 통치 야욕에 억지로 광주와 전남이 갈라졌다. 이제 서러운 역사를 끝내야 한다. 전남과 광주가 하나 돼 대한민국 새로운 성장축으로 도약할 기회가 왔다.”-가장 중점을 두고 있는 일은 무엇인가.“전남광주를 대한민국 신성장의 핵심 거점으로 키우겠다. 전남의 무한한 에너지와 광활한 자연을 광주의 첨단 AI(인공지능)·문화 역량과 연결하겠다. 에너지와 산업을 잇고, 산업과 일자리를 잇고, 일자리와 시민의 소득을 연결하겠다.”-시민주권정부의 의미를 설명해달라.“주권자 시민의 뜻이 시정의 중심이 되는 시민주권정부를 세우겠다는 것이다. 통합특별시의 주인은 특별 시민이다. 시민이 결정하면, 행정은 따를 것이다.”-첫 출근지는 어디로 정해졌나.“조만간 구성될 인수위원회에서 결정하게 되는데, 선거 과정에서 줄곧 말씀드렸던 것처럼 가장 상징적인 장소를 찾아 출근하게 될 것이다. 7월 1일 아침 5·18 묘역에 참배하는 것부터 시작하게 될 것 같은데, 참배가 끝나는 대로 가장 상징적인 장소를 찾아 그곳으로 출근하게 될 것이다.”-인수위는 어디에 꾸릴 계획인가.“통합의 큰 취지를 감안해 나주에 두기로 했다. 인수위 때부터 특정 지역에 편중되는 듯한 오해를 불러일으키지 않기 위해서다.”-주청사는 어디에 둘 생각인가.“주청사는 따로 없다. 광주와 무안, 순천청사 어디서든 모든 시민이 필요한 업무를 볼 수 있도록 조정할 계획이다. 주청사는 아니지만, 기관 유지 기능을 수행할 수 있는 곳 그리고 통합 취지에 가장 잘 맞는 곳이 어디인지를 짧으면 3개월 길면 6개월 이내에 순환 근무를 하면서 찾아낼 생각이다. 그 과정에서 시민 의견을 폭넓게 수렴하겠다.”-통합특별시의 비전은 무엇인가.“시민의 삶을 바꾸고, 지역의 내일을 바꾸고, 대한민국의 미래까지 새롭게 경작하는 담대한 도전의 시간이다. 시민 한 분 한 분의 삶이 나아지는 통합특별시를 반드시 만들겠다.”