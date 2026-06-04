[속보] 오세훈, 서울시장 5선 성공…출구조사 뒤집고 당선

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세줄 요약
- 출구조사 열세 뒤집고 오세훈 당선
- 개표율 97.70% 기준 0.60%포인트 차 승리
- 정원오 후보 승복 선언으로 사실상 확정
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오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 2일 서울 서대문구 신촌역 스타광장에서 열린 파이널 유세에서 지지를 호소하고 있다. 2026.6.2 뉴스1
6·3 지방선거 최대 격전지인 서울시장 선거에서 오세훈 국민의힘 후보가 정원오 더불어민주당 후보를 누르고 승리했다. 오 후보는 최초 5선 서울시장 고지에 올랐다.
4일 중앙선거관리위원회에 따르면 오 후보는 이날 오전 9시 30분 현재 개표율 97.70% 기준 48.94%를 얻어 정 후보(48.34%)를 0.60% 포인트(3만 359표) 차이로 앞서며 승리를 확정했다.
현재 공식적인 선관위의 당선 확인이나 언론의 ‘유력’ 등 보도는 없지만, 정 후보가 패배 선언을 하면서 사실상 당선을 확정 지었다. 정 후보는 이날 오전 9시 30분쯤 개표상황실에서 기자회견을 갖고 “서울 시민의 선택을 겸허히 받들겠다”며 승복 선언을 했다.
앞서 투표 종료 직후 발표된 지상파 방송 3사 출구조사에서는 오 후보가 46.0%로 정 후보(51.4%)에게 오차범위 밖에서 뒤지는 것으로 나타났다.
개표 초반에도 정 후보가 오 후보에게 최대 30% 포인트 차이로 앞서 있었지만, 자정 이후 두 후보 간 표차가 급격히 줄어들기 시작했다. 이날 오전 2시쯤 두 후보 간 격차는 5% 포인트 안쪽으로 줄어들었고, 이후에도 계속 오 후보가 격차를 좁히다가 오전 7시 17분에는 순위가 뒤집혔다.
남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’
서울시의회 도시안전건설위원회와 예산결산특별위원회에서 의정활동을 하고 있는 남창진 의원(국민의힘, 송파2)은 29일 2025년 12월 교부된 서울시 특별조정교부금으로 방산초·중·고 학생 통학로 안전 업그레이드가 다소 지연됐지만 정상적으로 진행되고 있다고 밝혔다. 남 의원은 그간 방이1동 방산초·중·고교 일대 통학로의 노후화 문제와 학생 안전 확보에 각별한 관심을 쏟으며 개선책 마련에 앞장서 왔다. 그 결과 지난해 12월 서울시로부터 특별조정교부금 5억원을 확보하는 결실을 거두었다. 이에 그치지 않고 학교학원가 교통안전대책 특별위원회에서 남 의원의 송곳 지적을 통해 서울시 교통실의 추가 예산 2400만원까지 전격 투입되도록 이끌어냈다. 안전 업그레이드 공사는 서울시에서 예산을 교부받아 송파구에서 집행하고 있다. 한국전력공사 서울생활관부터 현대자동차 블루핸즈까지의 전면도로 약 230m 구간이고 세부적인 공사 내용은 노후 아스팔트 정비 39a(1a=100㎡), 보도 정비 11.7a, 디자인 펜스 107경간, 과속방지턱 정비, 정차주차금지선, 안전표지판 설치 등이다. 현재 한국전력공사 앞 전면도로는 측구 및 보도 정비를 마친 상태로, 오는 6월부터는 디자인 펜스
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오 후보는 2006~2011년 서울시장 초·재선을, 지난 2021년부터 3·4선을 지냈다.
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