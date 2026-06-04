[속보] 오세훈, 서울시장 5선 성공…출구조사 뒤집고 당선

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세줄 요약 오세훈 국민의힘 후보가 6·3 지방선거 최대 격전지인 서울시장 선거에서 정원오 더불어민주당 후보를 제치고 승리했다. 출구조사에서는 뒤졌지만 개표가 진행되며 격차를 좁혔고, 결국 0.60%포인트 차로 5선 서울시장에 올랐다. 출구조사 열세 뒤집고 오세훈 당선

개표율 97.70% 기준 0.60%포인트 차 승리

정원오 후보 승복 선언으로 사실상 확정

이미지 확대 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 2일 서울 서대문구 신촌역 스타광장에서 열린 파이널 유세에서 지지를 호소하고 있다. 2026.6.2 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 2일 서울 서대문구 신촌역 스타광장에서 열린 파이널 유세에서 지지를 호소하고 있다. 2026.6.2 뉴스1

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6·3 지방선거 최대 격전지인 서울시장 선거에서 오세훈 국민의힘 후보가 정원오 더불어민주당 후보를 누르고 승리했다. 오 후보는 최초 5선 서울시장 고지에 올랐다.4일 중앙선거관리위원회에 따르면 오 후보는 이날 오전 9시 30분 현재 개표율 97.70% 기준 48.94%를 얻어 정 후보(48.34%)를 0.60% 포인트(3만 359표) 차이로 앞서며 승리를 확정했다.현재 공식적인 선관위의 당선 확인이나 언론의 ‘유력’ 등 보도는 없지만, 정 후보가 패배 선언을 하면서 사실상 당선을 확정 지었다. 정 후보는 이날 오전 9시 30분쯤 개표상황실에서 기자회견을 갖고 “서울 시민의 선택을 겸허히 받들겠다”며 승복 선언을 했다.앞서 투표 종료 직후 발표된 지상파 방송 3사 출구조사에서는 오 후보가 46.0%로 정 후보(51.4%)에게 오차범위 밖에서 뒤지는 것으로 나타났다.개표 초반에도 정 후보가 오 후보에게 최대 30% 포인트 차이로 앞서 있었지만, 자정 이후 두 후보 간 표차가 급격히 줄어들기 시작했다. 이날 오전 2시쯤 두 후보 간 격차는 5% 포인트 안쪽으로 줄어들었고, 이후에도 계속 오 후보가 격차를 좁히다가 오전 7시 17분에는 순위가 뒤집혔다.오 후보는 2006~2011년 서울시장 초·재선을, 지난 2021년부터 3·4선을 지냈다.