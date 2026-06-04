류경기 중랑구청장 ‘3선 달성’…“중랑 대도약 완성하겠다”

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세줄 요약
- 류경기 중랑구청장 3선 성공, 득표율 62.57% 기록
- 40만 구민에 감사, 성과로 보답하겠다는 약속
- GTX-B·면목선·주택 4만 가구 공급 추진
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류경기 서울 중랑구청장이 6·3 지방선거에서 당선이 확실시 된 4일 캠프에서 축하를 받고 있다.
류경기 후보 캠프 제공
류경기 후보 캠프 제공
류경기(65) 더불어민주당 중랑구청장 후보가 6·3 지방선거에서 당선되며 3선에 성공했다.
4일 중앙선거관리위원회에 따르면 더불어민주당 소속인 류 당선인은 오전 9시 25분 기준 중랑구청장 선거에서 득표율 62.57%를 얻었다. 류 당선인과 맞붙은 황종석 국민의힘 후보는 37.42%의 득표율로 2위에 머물렀다.
그는 “압도적인 지지를 보내주신 40만 중랑구민 여러분께 진심으로 머리 숙여 감사드린다”며 “성과를 반드시 내겠다”고 밝혔다.
류 당선인은 서울시 대변인, 기조실장, 행정1부시장 출신 행정 전문가다. 그는 당면 과제로 교통 인프라 확충과 주택 개발을 민선 9기의 최우선 과제로 꼽았다. GTX-B 노선 완공과 면목선 착공 추진 등을 비롯해 27개의 주택 개발 후보지의 4만 가구를 신속하게 공급할 계획이다. 이어 교육 인프라와 역사적인 자산을 구축하는 데도 집중할 예정이다.
남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’
서울시의회 도시안전건설위원회와 예산결산특별위원회에서 의정활동을 하고 있는 남창진 의원(국민의힘, 송파2)은 29일 2025년 12월 교부된 서울시 특별조정교부금으로 방산초·중·고 학생 통학로 안전 업그레이드가 다소 지연됐지만 정상적으로 진행되고 있다고 밝혔다. 남 의원은 그간 방이1동 방산초·중·고교 일대 통학로의 노후화 문제와 학생 안전 확보에 각별한 관심을 쏟으며 개선책 마련에 앞장서 왔다. 그 결과 지난해 12월 서울시로부터 특별조정교부금 5억원을 확보하는 결실을 거두었다. 이에 그치지 않고 학교학원가 교통안전대책 특별위원회에서 남 의원의 송곳 지적을 통해 서울시 교통실의 추가 예산 2400만원까지 전격 투입되도록 이끌어냈다. 안전 업그레이드 공사는 서울시에서 예산을 교부받아 송파구에서 집행하고 있다. 한국전력공사 서울생활관부터 현대자동차 블루핸즈까지의 전면도로 약 230m 구간이고 세부적인 공사 내용은 노후 아스팔트 정비 39a(1a=100㎡), 보도 정비 11.7a, 디자인 펜스 107경간, 과속방지턱 정비, 정차주차금지선, 안전표지판 설치 등이다. 현재 한국전력공사 앞 전면도로는 측구 및 보도 정비를 마친 상태로, 오는 6월부터는 디자인 펜스
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그는 “구청장은 살림하는 역할이고 현장을 관리하는 현장 살림자”라며 “그 마음을 잊지 않고 우리 40만 구민의 곁에서 마음을 항상 살피면서 먼저 앞장서서 뛰고 봉사하며 중랑의 대도약을 완성해내겠다”고 전했다.
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