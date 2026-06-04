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이병도 ‘충남교육감’ 당선… “단 한 명의 학생도 포기하지 않겠다”

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-06-04 09:35
수정 2026-06-04 09:35
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  • 충남교육감 선거 이병도 당선
  • 전교조 충남지부장 출신 첫 출마 승리
  • 단 한 명도 포기하지 않겠다 약속
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당선 축하 받은 이병도 충남교육감 후보. 이종익 기자
당선 축하 받은 이병도 충남교육감 후보. 이종익 기자


6·3 충남교육감 선거에서 제15대 전국교직원노동조합 충남지부장을 역임한 이병도 후보가 당선됐다.

이 당선인은 김지철 충남교육감이 3선 연임 제한으로 무주공산이 된 충남교육감 선거에 처음 출마해 당선했다.

그는 당선 소감으로 “단 한 명의 아이도 포기하지 않고 모든 아이가 특별한 교육을 받을 수 있는 충남교육을 완성하겠다”고 밝혔다.

이 당선인은 “‘충남교육의 더 혁신적인 미래’를 바라는 열망을 반영한 결과라고 생각한다”며 “꼭 도민과 약속을 지키는 교육감이 되겠다”고 했다.

이어 “단 한 명의 아이도 포기하지 않고 모든 아이가 특별한 교육을 받을 수 있는 충남교육을 완성하겠다”며 “39년 교육 인생을 쏟아 ‘충남교육의 더 큰 혁신’을 향해 전진하겠다”고 강조했다.

공주사범대학을 졸업한 이 당선인은 1986년 교사 생활을 시작해 2014년 6월 김지철 충남교육감 당선 이후 교육감직 인수위원으로 활동했다.

그는 2024년 3월부터 제32대 충남 천안교육지원청 교육장을 맡았고 퇴임 후 상명대 초중고 미리배움연구소 특임교수와 충남교육연구소장을 맡고 있다.
천안 이종익 기자
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