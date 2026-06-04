[속보] 정원오 “제가 부족, 모든 게 제 탓…시민 선택 무겁게 받아들여” 패배 인정

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세줄 요약 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 선거 패배를 인정하며 시민 선택을 겸허히 받아들였다. 그는 더 가까이 다가가지 못했고 더 깊이 듣지 못했다며 부족함을 인정했고, 모든 것이 자신의 탓이라고 말했다. 함께한 지지자와 당원, 캠프 관계자에게 송구함을 전했다. 정원오, 서울시장 선거 패배 인정

시민 선택 무겁게 받아들이겠다고 발표

부족함과 책임을 모두 자신에게 귀속

이미지 확대 정원오 더불어민주당 서울시장 후보. 연합뉴스TV 캡처 닫기 이미지 확대 보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보. 연합뉴스TV 캡처

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존경하고 사랑하는 서울 시민 여러분, 진심으로 고맙습니다.시민 여러분의 선택을 무겁고 겸허히 받들겠습니다.제가 부족했습니다.모든 것이 제 탓입니다.더 가까이 다가가지 못했고, 더 깊이 듣지 못했습니다.더 넓게 마음을 얻지 못했습니다.저를 믿고 함께 해주신 시민 여러분,선거운동원과 자원봉사자, 또 캠프 관계자, 당원 동지 여러분께 기대에 보답하지 못해 송구합니다.함께 경쟁해주신 후보님들께도 감사드립니다.당선되신 오세훈 후보께 축하의 말씀 전합니다.그동안 보내주신 따뜻한 마음, 거리에서 잡아주신 손, 끝까지 함께해주신 응원 잊지 않겠습니다.감사합니다.