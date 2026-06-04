[속보] “‘봉쇄’ 잠실7동 투표소 관련 112신고 135건 접수”

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세줄 요약 서울 송파구 잠실7동 제2투표소를 둘러싼 시위가 이틀째 이어지며 관련 112신고가 135건 접수됐다. 투표용지가 동나는 사태로 마감이 연장됐고, 투표함 2개에는 약 2000명의 투표분이 남아 있다. 선관위는 충돌 우려로 즉시 이송을 보류했다. 잠실7동 제2투표소 관련 112신고 135건 접수

투표용지 동나 마감 연장, 투표함 이송 보류

입구 둘러싼 시위대 대치와 충돌 우려 지속

이미지 확대 4일 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표용지 부족으로 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 투표함 반출에 반대하는 시민들이 밤새 구호를 외치고 있다. 2026.6.4 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 4일 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표용지 부족으로 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 투표함 반출에 반대하는 시민들이 밤새 구호를 외치고 있다. 2026.6.4 연합뉴스

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6·3 지방선거일 서울 송파구 투표소 앞에 모인 시위대가 이틀째 대치를 이어가는 가운데, 송파구 잠실7동 제2투표소 관련 경찰 신고는 총 135건 접수됐다.4일 서울경찰청에 따르면 전날 오후 6시부터 이날 오전 5시까지 잠실7동 제2투표소 관련 112 신고는 총 135건 접수됐다.잠실7동 제2투표소는 투표용지가 동나는 초유의 사태가 벌어진 투표소 중 하나다. 이곳에서는 선거인명부 대조전표를 받은 유권자들에 한해 투표 마감 시각을 전날 오후 6시에서 오후 10시로 연장해 투표를 진행했다.이날 오전 8시 기준 보수 성향 유튜버와 시민 등 200여명이 송파구 우성아파트 경로당에 마련된 잠실7동 제2투표소 입구를 둘러싼 채 시위를 이어가고 있다.전날 밤 경찰 비공식 추산 300여명이 집결했던 시위대는 아침이 되면서 일부가 출근 등으로 이탈해 규모가 다소 감소했다.현재 반출되지 못한 투표함 2개에는 약 2000명의 투표분이 담긴 것으로 선관위는 추산했다.선거관리위원회는 물리적 충돌 우려 등을 고려해 당장 이송을 강행하지 않겠다는 입장이지만, 현장 대치는 계속되고 있다.