신수정, ‘여성 단체장 불모지 광주’ 불명예 깼다

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신 후보, 북구청장 당선…‘최초 여성 단체장’ 대기록
재선 시의원·3선 구의원…‘광주 첫 여성 시의장’ 지내
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신수정 광주 북구청장 당선자
전국에서 유일하게 여성 단체장 불모지였던 광주에서 첫 여성 구청장이 탄생했다.
신수정(53) 더불어민주당 광주 북구청장 후보는 이번 선거에서 진보당 김주업 후보, 무소속 김성현·노남수 후보를 꺾고 당선했다.
재선 시의원이자 광주 최초 여성 시의장 출신이기도 한 신 당선인은 이번 선거 승리로 ‘광주 첫 여성 단체장’이라는 기록도 새로 쓰게 됐다.
광주에서는 지난 1995년 민선 지방자치 출범 이후 31년이 지난 현재까지 전국에서 유일하게 여성 구청장이 배출된 적이 없다.
신 당선인은 1991년 7월 제2대 광주시의회 개원 이후 광주에서 처음으로 여성 의장을 맡았다. 의장 재임 기간 동안 제19대 대한민국 시·도의회 의장협의회 부회장을 역임하기도 했다.
현직 구청장의 불출마 선언으로 민주당에서만 무려 7명의 예비후보가 도전에 나섰던 북구청장 경선은 후보들의 중도 낙마와 탈락, 단일화 시도와 무산 등을 거치면서 여성 후보 2명의 맞대결로 좁혀졌다. 신 당선인은 국민참여경선 방식을 통해 진행된 결선에서 정다은 후보를 꺾고 공천장을 거머쥐었다.
남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’
서울시의회 도시안전건설위원회와 예산결산특별위원회에서 의정활동을 하고 있는 남창진 의원(국민의힘, 송파2)은 29일 2025년 12월 교부된 서울시 특별조정교부금으로 방산초·중·고 학생 통학로 안전 업그레이드가 다소 지연됐지만 정상적으로 진행되고 있다고 밝혔다. 남 의원은 그간 방이1동 방산초·중·고교 일대 통학로의 노후화 문제와 학생 안전 확보에 각별한 관심을 쏟으며 개선책 마련에 앞장서 왔다. 그 결과 지난해 12월 서울시로부터 특별조정교부금 5억원을 확보하는 결실을 거두었다. 이에 그치지 않고 학교학원가 교통안전대책 특별위원회에서 남 의원의 송곳 지적을 통해 서울시 교통실의 추가 예산 2400만원까지 전격 투입되도록 이끌어냈다. 안전 업그레이드 공사는 서울시에서 예산을 교부받아 송파구에서 집행하고 있다. 한국전력공사 서울생활관부터 현대자동차 블루핸즈까지의 전면도로 약 230m 구간이고 세부적인 공사 내용은 노후 아스팔트 정비 39a(1a=100㎡), 보도 정비 11.7a, 디자인 펜스 107경간, 과속방지턱 정비, 정차주차금지선, 안전표지판 설치 등이다. 현재 한국전력공사 앞 전면도로는 측구 및 보도 정비를 마친 상태로, 오는 6월부터는 디자인 펜스
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신 당선인은 이번 북구청장 선거에서 ‘북구 대도약 9대 프로젝트’를 통해 ‘주민이 주인인 도시, 함께 도약하는 으뜸북구’를 비전으로 제시했다. 세부 방안으로는 경제 중심지 광주역 완성, 서방천 생태 하천 복원, AI 기본권 프로젝트, 골목형 상점가 확대 등을 공약했다.
세줄 요약
- 광주 첫 여성 구청장 탄생, 불모지 기록 해소
- 신수정, 북구청장 선거서 경쟁 후보들 제치고 당선
- 광주 최초 여성 시의장 출신, 새 역사 작성
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