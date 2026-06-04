국내 첫 10선 기초의원 탄생…안동서 무소속 이재갑 당선

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세줄 요약
- 안동 무소속 이재갑, 국내 첫 10선 기초의원 탄생
- 1991년 첫 당선 뒤 지방선거마다 연속 승리
- 35년 의정 경력에 4년 더해 40년 가까이 활동
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이재갑 안동시의원 후보. 연합뉴스
국내에서 첫 10선 기초의원이 탄생했다.
제9회 전국동시지방선거에서 경북 안동시에서 무소속으로 출마해 당선된 이재갑(72) 안동시의원이 주인공이다.
이 의원은 이번 당선으로 지금까지 9선 기초의원으로 보낸 35년에 향후 4년을 더해 40년 가까이 기초의원 신분을 유지하게 됐다. 지방선거 횟수로는 이번이 제9회지만 그는 10선 의원이다.
풀뿌리 민주주의 부활로 1991년 치러진 ‘구·시·군의회의원선거’에서 당선된 데 이어 1995년부터 이번까지 9번의 ‘전국동시지방선거’에서 내리 당선됐다.
남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’
서울시의회 도시안전건설위원회와 예산결산특별위원회에서 의정활동을 하고 있는 남창진 의원(국민의힘, 송파2)은 29일 2025년 12월 교부된 서울시 특별조정교부금으로 방산초·중·고 학생 통학로 안전 업그레이드가 다소 지연됐지만 정상적으로 진행되고 있다고 밝혔다. 남 의원은 그간 방이1동 방산초·중·고교 일대 통학로의 노후화 문제와 학생 안전 확보에 각별한 관심을 쏟으며 개선책 마련에 앞장서 왔다. 그 결과 지난해 12월 서울시로부터 특별조정교부금 5억원을 확보하는 결실을 거두었다. 이에 그치지 않고 학교학원가 교통안전대책 특별위원회에서 남 의원의 송곳 지적을 통해 서울시 교통실의 추가 예산 2400만원까지 전격 투입되도록 이끌어냈다. 안전 업그레이드 공사는 서울시에서 예산을 교부받아 송파구에서 집행하고 있다. 한국전력공사 서울생활관부터 현대자동차 블루핸즈까지의 전면도로 약 230m 구간이고 세부적인 공사 내용은 노후 아스팔트 정비 39a(1a=100㎡), 보도 정비 11.7a, 디자인 펜스 107경간, 과속방지턱 정비, 정차주차금지선, 안전표지판 설치 등이다. 현재 한국전력공사 앞 전면도로는 측구 및 보도 정비를 마친 상태로, 오는 6월부터는 디자인 펜스
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지방선거는 물론 국회의원 선거 등 다른 선거에서도 10선 기록은 상당 기간 깨기 어려울 것으로 보인다. 고 김영삼 전 대통령과 고 김종필 전 총리도 9선 국회의원을 하는 데 그쳤다.
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