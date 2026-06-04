[속보] 오세훈, 정원오에 첫 역전…개표 시작 13시간만에 뒤집혀

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세줄 요약 서울시장 선거 개표 13시간 만에 오세훈 국민의힘 후보가 정원오 더불어민주당 후보를 처음으로 역전했다. 오전 7시 25분 기준 오 후보 48.69%, 정 후보 48.59%로 표차는 4673표에 불과했다. 오세훈, 서울시장 개표 13시간 만에 첫 역전

오 후보 48.69%, 정 후보 48.59% 초접전

초반 우세 정 후보, 새벽 이후 격차 급감

이미지 확대 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 2일 서울 서대문구 신촌역 스타광장에서 열린 파이널 유세에서 지지를 호소하고 있다. 2026.6.2. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 2일 서울 서대문구 신촌역 스타광장에서 열린 파이널 유세에서 지지를 호소하고 있다. 2026.6.2. 뉴스1

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6·3 지방선거 서울시장 선거에서 오세훈 국민의힘 후보가 정원오 더불어민주당 후보를 처음으로 역전했다. 개표 시작 13시간 만이다.4일 중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 7시 25분 기준, 서울시장 선거는 94.12%의 개표율을 보인 가운데 오세훈 후보는 48.69%를 기록하면서 48.59%를 얻은 정원오 후보를 앞섰다. 두 후보간 표차는 4673표에 불과하다.전날 오후 6시부터 시작된 개표 초반만 하더라도 정 후보는 오 후보를 30%포인트(p) 이상 앞섰다. 개표율이 50%가 넘어서도 정 후보와 오 후보의 득표율 격차는 20%p 이상이었다.이에 방송3사 출구조사 결과와 JTBC 예측조사 결과를 바탕으로 정 후보의 무난한 승리가 예상됐다. 방송3사 출구조사 결과 정 후보는 51.4%, 오 후보는 46.0%였다. JTBC 예측조사에서는 정 후보 53.5%, 오 후보 42.9%로 차이가 더 벌어졌다.이런 흐름은 이날 오전 4시를 넘어서면서 좁혀지기 시작해, 오전 5시가 넘어서는 1~2%p 차이로 급격히 좁혀진 데 이어 오전 6시쯤엔 0.5%p 안팎의 차까지 좁혀졌다.구별 개표율을 보면 영등포(72.37%), 동작(66.87%), 송파(68.97%) 등에서 80% 이하로 상대적으로 낮은 개표율을 보이고 있다. 특히 투표 용지 부족으로 개표가 중단된 송파구 잠실7동 개표의 경우 아직까지 개표소로 이송되지 않은 상태다. 중앙선거관리위원회는 투표함 2개에 약 2000표가 담긴 것으로 추산된다고 밝혔다.