김길성 서울 중구청장 재선…“더 큰 중구 미래 만들 것”

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재보궐 선거 제외 첫 재선 중구청장

이미지 확대 김길성 서울 중구청장 당선인 서울 중구청장에 당선된 김길성 국민의힘 후보가 당선이 확정된 4일 꽃다발을 받고 축하하고 있다.

캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 김길성 서울 중구청장 당선인 서울 중구청장에 당선된 김길성 국민의힘 후보가 당선이 확정된 4일 꽃다발을 받고 축하하고 있다.

캠프 제공

세줄 요약 김길성 서울 중구청장이 6·3 지방선거에서 51.42%를 얻어 재선에 성공했다. 중구 15개 동 투표소에서 모두 1위를 기록했고, 재보궐이 아닌 두 차례 선거에서 연임한 첫 구청장이 됐다. 그는 주민의 선택에 감사하며 더 큰 미래를 만들겠다고 밝혔다. 김길성 중구청장 재선 성공, 연임 기록

중구 15개 동 투표소 전역 1위 기록

주민 선택 감사, 더 큰 미래 약속

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6·3 지방선거 서울 중구청장 선거에서 김길성(60) 국민의힘 후보가 재선에 성공했다.4일 중앙선거관리위원회에 따르면 김 당선인은 51.42%를 득표해 45.38%를 얻은 이동현 더불어민주당 후보를 누르고 당선됐다. 김 당선인은 15개 동 모든 투표소에서 1위를 기록했다. 길기영 개혁신당 후보는 3.18%를 받았다.김 당선인은 당선이 확정되자 “주민 여러분의 선택으로 중구 유일의 재선 구청장으로 다시 일하게 됐다”며 감사를 전했다. 그는 재보궐 선거가 아닌 두차례 선거에서 연임에 성공한 첫 중구청장이다.이어 김 당선인은 “이번 승리는 김길성 개인의 승리가 아니라 더 큰 미래를 바라는 주민 여러분 모두의 승리라고 생각한다”며 “더 낮은 자세로 주민의 목소리를 듣고 더 치열하게 고민하며 더 큰 변화와 발전으로 중구의 내일을 만들어가겠다”고 강조했다.김 당선인은 광희초·동북중·성동고를 졸업한 중구 토박이다. 연세대 석사를 나왔고 국회 보좌관, 청와대 행정관, 용인도시공사 사장 등을 거쳤다. 민선 8기의 주요 성과로는 남산자락숲길, 내편중구버스, 65세 이상 교통비 지원 등이 꼽힌다.민선 9기에는 대형도서관 건립, 장충체육관·충무아트센터 복합 재개발, 동대문디자인플라자(DDP) 보행로 조성 등 생활사회간접자본(SOC) 공약을 내걸었다. 서울역 북부 역세권 개발 등 개발 사업 공공 기여를 ‘중구 균형발전기금’ 형태로 조성해 재원을 마련한다는 구상이다.