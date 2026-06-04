서울시장 단 4011표 차…정원오·오세훈 초박빙 승부

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세줄 요약 6·3 지방선거 서울시장 선거가 개표율 93.31%에도 초박빙이다. 정원오 후보가 237만7136표로 48.68%를 얻어 1위를 지키고, 오세훈 후보는 237만3125표로 48.60%를 기록하며 4011표 차로 추격 중이다. 서울시장 선거, 개표율 93%대 초박빙

정원오 48.68%, 오세훈 48.60% 기록

두 후보 격차 4011표, 최종 승부 주목

이미지 확대 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 6일 서울 중구 장충체육관에서 열린 대한노인회 서울시연합회 제54회 어버이날 기념행사에서 참석하고 있다. 2026.5.6 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 6일 서울 중구 장충체육관에서 열린 대한노인회 서울시연합회 제54회 어버이날 기념행사에서 참석하고 있다. 2026.5.6 홍윤기 기자

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6·3 지방선거 서울시장 선거가 개표 막판까지 손에 땀을 쥐게 하는 초접전 양상을 이어가고 있다.4일 중앙선거관리위원회에 따르면 오전 7시 8분 기준 개표율 93.31% 상황에서 더불어민주당 정원오 후보는 237만7136표(48.68%)를 얻어 선두를 유지하고 있다.국민의힘 오세훈 후보는 237만3125표(48.60%)를 기록하며 정 후보를 바짝 추격 중이다.두 후보 간 격차는 불과 4011표, 득표율 차이는 0.08% 포인트에 그쳤다.개표율이 93%를 넘어선 상황에서도 격차가 5000표에도 미치지 않으면서 서울시장 선거는 이번 지방선거 최대 접전지다운 모습을 보이고 있다.개표 초반 비교적 큰 격차로 앞서던 정 후보에 대해 오 후보가 개표 중후반부터 맹추격에 나서며 승부는 끝까지 예측하기 어려운 흐름을 이어가고 있다.다른 후보들의 득표율은 정의당 권영국 후보 5만1080표(1.04%), 여성의당 유지혜 후보 4만989표(0.83%), 개혁신당 김정철 후보 4만210표(0.82%)로 집계됐다.서울시장 선거는 남은 개표 결과에 따라 최종 승자가 결정될 전망이다.