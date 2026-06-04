민주 최기찬, 서울 금천구청장 당선…“주민 위해 역할 다할 것”

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최기찬 후보 58.86% 득표

이미지 확대 최기찬 더불어민주당 서울 금천구청장 후보 최기찬 더불어민주당 서울 금천구청장 후보

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캠프 제공

세줄 요약 최기찬 더불어민주당 후보가 6·3 지방선거에서 서울 금천구청장에 당선됐다. 58.86%를 득표해 41.13%의 이희권 후보를 앞섰다. 주민 지지에 보답하겠다고 했고, 소통과 경청으로 구정 발전에 힘쓰겠다고 밝혔다. 금천구청장에 최기찬 당선, 58.86% 득표

이희권 후보 제치고 개표 오전 5시 46분 완료

주민 보답·소통·경청으로 구정 발전 약속

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“지지에 보답하도록 주민을 위해 일하겠습니다.”6·3 전국동시지방선거 서울 기초자치단체장 투표에서 금천구청장에 최기찬(68) 더불어민주당 후보가 당선됐다.4일 중앙선거관리위원회에 따르면, 최 당선인은 58.86%를 득표하며 41.13%를 얻은 국민의힘 이희권 후보를 앞섰다. 이날 금천구 개표는 오전 5시 46분쯤 완료됐다.최 당선인은 캠프를 찾아 “금천구청장이라는 중책을 주민 여러분께서 주신 만큼 지지에 보답하도록 일하겠다”고 말했다. 이어 그는 “같이 선거를 치른 이 후보에 진심으로 위로와 감사를 전한다”며 “금천구를 위해 했던 좋은 정책과 제안은 과감히 받아들여 주민을 위한 역할을 다하겠다”고 밝혔다.그러면서 “구민을 통합하는 마음으로 늘 소통과 경청하며 구청 발전에 기여하겠다”고 덧붙였다.최 당선인은 동국대 경영대학원을 졸업하고 서울시립대 행정학 박사과정에 재학 중이다. 서울시의회 10대 교육위원회 위원장을 지낸 뒤 11대 시의회에서도 활동 중이다. 시의원 시절 난곡중 급식실과 금산초 체육관 확충 등 교육 환경 개선에 힘썼다.주요 공약은 ▲재개발·재건축 인허가 절차 단축을 위한 금천 정비사업 원스톱 태스크포스(TF) 설치 ▲신속통합기획·모아타운 확대 ▲금천형 진학지원센터 확대 ▲학생부종합전형 지원체계 구축 ▲신안산선 연계 교통망 개선 ▲난곡선 경전철 유치 ▲공영주차장 확충 ▲성동구 공공시설 무료 셔틀버스 모델 도입 ▲금천형 통합돌봄센터 설립 등이다.