정원오 48.9%·오세훈 48.3%…서울시장 초박빙

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세줄 요약 6·3 지방선거 서울시장 개표가 89.71% 진행된 가운데 정원오 후보가 48.94%로 선두를 유지했다. 오세훈 후보는 48.34%로 바짝 뒤쫓았고, 격차는 2만8135표, 득표율 차이는 0.6%포인트에 불과해 최종 결과를 예단하기 어려웠다. 정원오 48.94%로 서울시장 선두 유지

오세훈 48.34%로 0.6%포인트 차 추격

개표율 89.71%, 최종 결과 예단 어려움

이미지 확대 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 28일 서울 중구 선거사무실에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 오세훈 국민의힘 후보가 같은 날 종로구 대왕빌딩 선거사무실에서 열린 기자간담회에서 발언하는 모습.

도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 28일 서울 중구 선거사무실에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 오세훈 국민의힘 후보가 같은 날 종로구 대왕빌딩 선거사무실에서 열린 기자간담회에서 발언하는 모습.

도준석 전문기자

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6·3 지방선거 서울시장 선거가 개표 막판까지 초박빙 양상을 보이고 있다.4일 중앙선거관리위원회에 따르면 오전 6시 20분 기준 개표율 89.71% 상황에서 더불어민주당 정원오 후보는 229만7532표(48.94%)를 얻어 선두를 달리고 있다.국민의힘 오세훈 후보는 226만9397표(48.34%)를 기록하며 정 후보를 바짝 추격하고 있다.두 후보 간 격차는 2만8135표, 득표율 차이는 0.6% 포인트에 불과해 개표 막판까지 치열한 접전이 이어지고 있다.개표 초반에는 정 후보가 비교적 큰 격차로 앞서 나갔지만 시간이 흐르면서 오 후보가 추격하며 격차를 좁혔다.다른 후보들의 득표율은 정의당 권영국 후보 1.0%, 여성의당 유지혜 후보 0.8%, 개혁신당 김정철 후보 0.8% 등으로 집계됐다.서울시장 선거는 이번 지방선거 최대 격전지 가운데 하나로 꼽히며 최종 개표 결과가 나올 때까지 결과를 예단하기 어려운 상황이다.