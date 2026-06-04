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선거일 6.3 (수)
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‘낙선’ 조국 “‘국힘 제로’ 완수 못 해… 저의 책임”

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-06-04 05:47
수정 2026-06-04 05:47
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  • 평택 재선거 낙선, 결과 수용
  • 국힘 제로 목표 미달, 책임 자인
  • 지지자에 낙선 인사, 향후 동행
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경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국혁신당 조국 후보가 4일 경기도 평택시 선거사무소에서 선거 패배를 인정한 후 떠나고 있다. 2026.6.4. 연합뉴스
경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국혁신당 조국 후보가 4일 경기도 평택시 선거사무소에서 선거 패배를 인정한 후 떠나고 있다. 2026.6.4. 연합뉴스


경기 평택을 재선거에 출마했다가 낙선한 조국 조국혁신당 대표는 4일 “선거 결과를 겸허히 받아들인다”고 말했다.

조 대표는 “이번 6월 선거의 최우선 과제는 국힘(국민의힘) 제로의 실현이었지만 평택에서는 그 명령을 완수하지 못했다”라며 “다 저의 부족함이고, 다 저의 책임”이라고 강조했다.

그는 이날 오전 2시 50분쯤 경기 평택 안중로에 있는 자신의 선거사무소에서 캠프 관계자들과 지지자들을 향해 낙선 인사를 했다.

조 대표는 “우리는 ‘국민주권정부의 성공’이라는 바다를 향해 지치지 않고 함께 흘러가야 한다”며 “평택의 미래에 보탬이 되도록 언제나 여러분과 함께하겠다”고 전했다.

이런 가운데 조 대표를 따돌리고 당선에 성공한 유의동 국민의힘 후보는 “참 어려운 선거였다”며 “저에게 주어진 소임, 무겁게 받아들이면서 한 발짝 한 발짝 시민들께서 주신 명령을 따라 걸어가겠다”고 말했다.
문경근 기자
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