성남 개표소서 안산 투표지 1장 발견…선관위 “기권 처리”

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세줄 요약 경기 성남시 수정구 개표소에서 개표 작업 중 안산시의원 비례대표 투표지 1장이 관외 사전투표 회송용 봉투 안에서 발견됐다. 선관위는 정상 투표지와 함께 섞여 나온 해당 투표지를 관련 절차에 따라 기권 처리했고, 출동한 경찰은 선관위 업무에 개입할 수 없다고 보고 복귀했다. 성남 개표소서 안산 투표지 1장 발견

관외 사전투표 봉투 안 정상표와 혼입

선관위 절차 따라 기권 처리, 경찰 복귀

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 일인 3일 개표사무원들이 투표용지를 분류하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 제9회 전국동시지방선거 일인 3일 개표사무원들이 투표용지를 분류하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

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제9회 전국동시지방선거 본투표가 실시된 3일 경기 성남의 한 개표소에서 타지역 투표지 1장이 발견돼 기권 처리됐다.경기도선거관리위원회에 따르면 이날 오후 8시 50분쯤 성남시 수정구 개표소에서 개표 작업을 하던 중 안산시의원 비례대표 투표지 1장이 나왔다.해당 투표지는 관외 사전투표 회송용 봉투 안에서 성남시장 투표지 등 정상적인 투표지와 함께 발견된 것으로 전해졌다.선관위는 관련 절차에 따라 해당 투표지를 기권 처리했다.신고를 받고 출동한 경찰은 선관위 업무에 개입할 수 없다고 판단해 현장에서 복귀했다.선관위 관계자는 “관련 절차에 따라 문제의 투표지를 기권 처리했다”고 밝혔다.