[속보] 선관위, 투표지 부족 사태에 “선거 연기·재선거 사유 해당안돼”

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세줄 요약 선관위는 6·3 지방선거 본투표일 일부 투표소에서 발생한 투표용지 부족 사태가 선거 연기나 재선거 사유에 해당하지 않는다고 밝혔다. 개표는 계속 진행되며, 원인 규명과 재발 방지 대책을 마련하겠다고 했다. 선관위, 투표용지 부족 사태 입장 발표

선거 연기·재선거 사유 해당 안 된다고 설명

원인 규명과 재발 방지 대책 마련 약속

이미지 확대 잠실 투표소 앞 항의 주민들 4일 새벽 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표용지 부족으로 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에 항의하는 주민들이 모여 있다. 2026.6.4 공동취재 닫기 이미지 확대 보기 잠실 투표소 앞 항의 주민들 4일 새벽 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표용지 부족으로 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에 항의하는 주민들이 모여 있다. 2026.6.4 공동취재

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중앙선거관리위원회는 6·3 지방선거 본투표일인 3일 일부 투표소에서 발생한 ‘투표용지 부족’ 사태에 대해 “선거 연기 또는 재선거 사유에 해당하지 않는다”고 4일 밝혔다.선관위는 이날 입장문을 내고 “개표가 종료되면 이번 사안에 대한 진상 규묭 및 재발 방지 대택을 마련하기 위해 가능한 최선의 노력을 다 하기로 결정했다”며 이같이 전했다.선관위는 “한 분 한 분의 유권자께서 소중한 시간을 내 투표소를 찾아주셨음에도 선관위 실책으로 인해 투표권을 행사해 민주주의에 참여하고자 투표소를 방문하신 유권자에게 큰 실망과 염려를 끼쳐 드리게 돼 크나큰 책임을 통감한다”며 “국민 여러분께 원인과 대책을 소상히 밝히고 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 할 것임을 약속드린다”고 밝혔다.그러면서도 야권에서 터져나오는 개표 중단 및 재선거 요구에 대해서는 “투표용지 부족으로 발생한 이번 사안은 공직선거법에 따른 선거의 연기나 재선거 사유에 해당하지 않는다”며 “따라서 현재 진행되는 개표를 중단하는 것은 불가하며 해당 투표소에서 투표한 유권자의 의사를 확인할 수 있도록 투표함은 개표소로 이송돼야 할 것”이라고 선을 그었다.선관위에 따르면 전날 서울 송파구와 강남구, 광진구의 14개 투표소에서 투표용지가 부족해 유권자들이 제때 투표하지 못하는 사태가 빚어졌다.선관위는 해당 투표소로 용지를 긴급 이송하는 한편, 투표 마감 시각인 오후 6시를 넘기더라도 대기 중인 유권자들이 투표권을 행사할 수 있도록 조치했다.허철훈 선거관리위원회 사무총장은 대국민 사과를 통해 “개표가 종료되는 즉시 일부 투표소의 투표용지가 부족했던 원인과 문제점을 정확히 파악해 재발방지 대책을 마련하겠다”고 밝혔지만, 유권자들은 선관위를 향해 불신을 드러내고 일부 시민들은 투표소 앞에서 “부정선거”를 주장하는 시위를 벌이며 파장이 커지고 있다.