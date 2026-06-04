[속보] 민주당 전재수, 부산시장 당선 유력[KBS]

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세줄 요약 3일 치러진 지방선거에서 전재수 더불어민주당 부산시장 후보의 당선이 유력하다. 중앙선관위 개표 90.41% 기준 50.53%를 득표해 47.90%의 박 후보를 4만1624표 차로 앞섰다. 출구조사와 예측조사에서도 승리가 어느 정도 예상됐다. 전재수 부산시장 당선 유력, 개표 90.41% 진행

50.53% 득표로 박 후보에 4만1624표 차 우세

출구조사·예측조사서도 승리 가능성 제기

이미지 확대 기호 1번 찍어주세요 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 2일 부산 사하구 하단오일장을 방문, 시민과 상인들에게 인사하며 지지를 호소하고 있다. 2026.06.02 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 기호 1번 찍어주세요 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 2일 부산 사하구 하단오일장을 방문, 시민과 상인들에게 인사하며 지지를 호소하고 있다. 2026.06.02 연합뉴스

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3일 치러진 제9회 전국동시지방선거에서 전재수 더불어민주당 부산시장 후보의 당선이 유력하다고 KBS가 전했다.중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면 개표가 90.41% 진행된 가운데 전 후보는 50.53%를 득표해 47.90%를 득표한 박 후보에 앞서고 있다.두 후보의 득표차는 4만 1624표다.전 후보의 승리는 방송사 출구조사 및 예측조사에서도 어느정도 예견됐다.전날 JTBC가 발표한 예측조사에 따르면 전 후보는 박 후보를 9.5%포인트차로 앞설 것으로 예상됐다. 방송3사가 발표한 출구조사 결과에서는 박 후보가 전 후보를 1.9%포인트차로 앞선 채 접전을 벌일 것으로 관측됐다.