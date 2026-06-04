‘부자(父子) 태안군수’ 탄생…윤희신 “오롯이 태안 발전과 군민 행복만을”

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세줄 요약 윤희신 국민의힘 후보가 제9회 지방선거에서 태안군수에 당선됐다. 고 윤형상 전 군수의 아들로, 태안의 복군 운동을 이끈 부친의 뜻을 잇겠다고 했다. 인구 감소와 지역경제 침체 등 현안을 해결하고 군민 행복을 위한 경영행정을 펼치겠다고 밝혔다. 윤희신 후보, 태안군수 당선

고 윤형상 전 군수 아들, 부자 군수 탄생

태안 발전·군민 행복 최우선 약속

이미지 확대 윤희신 국민의힘 후보가 3일 치러진 제9회 전국동시지방선거에서 태안군수로 확정 된 후 지지자들에게 인사하고 있다. 윤 당선인 제공 닫기 이미지 확대 보기 윤희신 국민의힘 후보가 3일 치러진 제9회 전국동시지방선거에서 태안군수로 확정 된 후 지지자들에게 인사하고 있다. 윤 당선인 제공

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“‘부자(父子) 태안군수’로서 태안 발전과 군민 행복만을 위해 노력하겠습니다.”대를 이은 민선 충남 태안군수가 탄생했다. 국민의힘 윤희신(57) 후보가 3일 치러진 제9회 전국동시지방선거에서 태안군수로 당선됐다.윤 당선인은 2022년 작고한 고 윤형상 제1·2대 민선 태안군수의 아들이다.그의 부친은 1986년 출범한 서산군 서부지역 개발협의회의 부회장, 1988년 태안 복군 추진위원회 수석 부위원장을 맡아 일제강점기인 1914년 서산군에 흡수됐던 태안군 복군 운동을 주도했다.윤 당선인은 이날 서울신문과 통화에서 “개인적으로 큰 영광에 앞서 태안군의 현안 해결과 미래를 위해 주어진 책임감을 무겁게 느끼고 있다”며 “부친의 격언처럼 진정으로 태안 군민을 생각하는 지역 대표 일꾼이 되겠다”고 밝혔다.그는 부친으로부터 생전에 ‘정치는 권력이 아니고 책임’이라는 가르침을 받았다고 한다.이어 “군수는 권한을 마음대로 사용하는 것이 아닌 권한을 책임지는 자리라는 것을 배웠다”며 “부친의 격언처럼 진정으로 태안 군민을 생각하는 지역 대표 일꾼이 되겠다”고 강조했다.윤 당선인은 당선 후 “함께 경쟁했던 강철민 후보님에게도 방법은 다소 달랐지만 태안군을 향한 열정으로 존중한다”며 “강 후보의 정책도 군정에 반영토록 하겠다”고 했다.이어 “인구 감소와 지역경제 침체, 청년 유출, 화력발전소 폐쇄 위기 등 어려운 현실 속에서 군민들은 반드시 태안을 바꿔야 한다는 절박한 마음으로 저를 선택해 주셨다고 생각한다”고 말했다.그러면서 “7월 1일부터 태안군정은 완전히 달라질 것”이라며 군민 전체의 복리를 위한 ‘경영행정’을 예고했다.윤 당선인은 이번 선거에서 태안군 지역 맞춤형 주요 정책공약으로 반려식물 산업 메카 조성과 태안기업도시 공공지원형 시니어 마을 조성, 안면도 천수만 일주도로 개설 및 국립공원 일부 해제 추진, 수산물가공센터 조성, 학생수영장 건립 등을 제시했다.그는 성일종 의원 보좌관 등을 역임했고 2022년 제8회 전국동시지방선거에서 국민의힘 후보로 충청남도의회 의원 선거에 출마해 당선됐다.