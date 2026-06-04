[속보] 이진숙 대구 달성군 당선…국회 입성

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세줄 요약 이진숙 국민의힘 후보가 6·3 지방선거와 함께 치러진 대구 달성군 국회의원 보궐선거에서 62.91% 득표로 당선돼 국회에 입성했다. 더불어민주당 박형룡 후보는 37.08%를 얻는 데 그쳤고, 달성군은 추경호 후보의 시장 출마로 보궐선거가 치러졌다. 이진숙, 대구 달성군 보궐선거 당선

국민의힘 62.91% 득표, 박형룡 제쳐

추경호 시장 출마로 보궐선거 발생

이미지 확대 출구조사 지켜보는 이진숙 이진숙 국민의힘 대구 달성군 국회의원 후보가 3일 대구 수성구 국민의힘 대구시광역시당에 마련된 개표상황실에서 출구조사를 확인하고 있다. 2026.06.03 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 출구조사 지켜보는 이진숙 이진숙 국민의힘 대구 달성군 국회의원 후보가 3일 대구 수성구 국민의힘 대구시광역시당에 마련된 개표상황실에서 출구조사를 확인하고 있다. 2026.06.03 뉴시스

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6·3 지방선거와 함께 치러진 대구 달성군 국회의원 보궐선거에서 이진숙 국민의힘 후보가 당선돼 국회 입성에 성공했다.중앙선거관리위원회에 따르면 이 후보는 대구 달성군 국회의원 보궐선거에서 62.91%의 득표율로 37.08%을 득표한 박형룡 더불어민주당 후보를 꺾고 당선됐다.대구 달성군은 추경호 대구시장 후보가 시장 선거에 출마하면서 보궐선거가 치러졌다.MBC 기자와 대전MBC 대표, 윤석열 정부 당시 방송통신위원장 등을 거친 이 당선인은 이번 지방선거에서 대구시장 선거에 도전했으나 국민의힘 공천 과정에서 컷오프(공천 배제)됐다.이에 불복해 무소속으로 출마하려 했으나, 보수 분열에 대한 우려의 목소리에 대구시장 출마를 포기하고 달성군 보궐선거에 나섰다.