[속보] ‘6만표 차’ 대구시장 추경호 당선 유력 [KBS]

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세줄 요약 대구시장 선거에서 추경호 국민의힘 후보가 당선이 유력하다. 중앙선관위 개표 69.77% 기준 추 후보는 52.76%를 얻어 김 후보를 46.21%로 앞섰고, 득표 차는 5만9521표다. 초반 열세를 뒤집고 역전했다. 대구시장 선거, 추경호 당선 유력

개표 69.77% 기준 52.76% 득표

김 후보와 5만9521표 차이

이미지 확대 질문에 답하는 추경호 3일 오후 국민의힘 대구시당에서 추경호 대구시장 후보가 출구조사 결과관련 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 질문에 답하는 추경호 3일 오후 국민의힘 대구시당에서 추경호 대구시장 후보가 출구조사 결과관련 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

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제9회 동시지방선거에서 최대의 박빙 승부처 중 한 곳으로 꼽힌 대구시장 선거에서 추경호 국민의힘 후보의 당선이 유력하다고 KBS가 전했다.중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면 개표가 69.77% 진행된 가운데 추 후보는 52.76%의 득표율로 김 후보(46.21%)를 앞섰다.두 후보의 득표 차는 5만 9521표다.앞서 방송사의 출구조사 및 에측조사에서도 대구시장 선거는 ‘초박빙’이 예상됐다. 방송 3사 조사에선 추 후보가 0.8%포인트, JTBC 조사는 김 후보가 0.5%포인트 앞서는 것으로 나타났다.이어 개표 초반에는 김 후보가 5%포인트 이상 앞섰지만, 개표가 중반부 이상으로 접어들면서 추 후보가 역전했다.