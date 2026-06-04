“선관위원장 나오라 해” 노태악 집무실 들어간 장동혁…‘개표 중단’ 요구에 돌아온 말은

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선관위 직원들 제지 뚫고 집무실 진입

노태악 “서울시선관위가 결정할 일”

장동혁 “선거무효소송 준비 중”

이미지 확대 노태악 위원장과 면담 마친 장동혁 선대위원장 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 6·3 지방선거 본투표일인 3일 투표용지 부족 사태와 관련해 경기 과천 중앙선거관리위원회에서 노태악 위원장과의 면담 내용을 설명하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 노태악 위원장과 면담 마친 장동혁 선대위원장 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 6·3 지방선거 본투표일인 3일 투표용지 부족 사태와 관련해 경기 과천 중앙선거관리위원회에서 노태악 위원장과의 면담 내용을 설명하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

세줄 요약 국민의힘은 지방선거 본투표일 서울 14개 투표소의 투표용지 부족 사태를 선거 무효 사유로 보고 중앙선관위를 항의 방문했다. 장동혁 위원장은 개표 중단과 재선거를 요구했고, 선관위가 거부하자 선거무효소송도 예고했다. 서울 14개 투표소 용지 부족 사태 항의 방문

국민의힘, 개표 중단·재선거·무효소송 요구

선관위, 개표 중단은 권한 밖이라며 거부

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제9회 전국동시지방선거 본투표일인 3일 서울 14개 투표소에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 국민의힘은 이날 중앙선거관리위원회를 항의 방문했다. 국민의힘은 개표 중단을 요구한 데 이어 선거무효소송을 제기하겠다며 선관위를 강하게 압박했다.장동혁 상임선거대책위원장 등 당 지도부는 이날 오후 10시 30분 경기 과천시 중앙선관위를 찾아 “투표용지 부족은 선거 무효 사유”라며 개표 중단과 재선거를 요구했다.장 위원장은 허철훈 사무총장을 만나 “개표방송 이후 투표한 분들은 이미 개표방송에 영향을 받았을 텐데, 이것(투표용지 부족)이 어떤 영향을 미쳤는지 전혀 가늠할 수 없는 상황”이라며 “이미 선거 자체가 심각하게 오염됐다”고 지적했다.이어 “전국에 이와 유사한 사례가 얼마나 있었는지 파악될 때까지 전국 모든 개표를 중단해야 한다”며 “그렇지 않으면 국민의힘은 전국의 개표 참관인들을 모두 철수시키겠다”고 경고했다. 또 투표용지 부족 사태는 선관위원 전원이 사퇴해야 할 사유라고 지적했다.이에 허 사무총장은 “지금 (개표 중단을) 하기 어렵다는 생각”이라고 선을 그었다.그러자 장 위원장은 “중앙선관위에서 빨리 중단시키라는 것”이라며, “답변할 권한이 없다면 선관위원장 나오라고 하라”고 목소리를 높였다.허 사무총장은 잠시 자리에서 일어나 노태악 선관위원장을 만났다. 이어 장 대표에게 “(개표 중단이) 위원장 혼자 결정할 사항이 아니라고 한다”고 전했다.자리를 박차고 일어난 장 위원장은 직접 노 위원장의 집무실을 찾았다. 선관위 직원들이 장 위원장을 몸으로 제지했지만, 국민의힘 의원들이 막아세운 끝에 장 위원장은 오후 11시 4분쯤 노 위원장의 집무실에 들어갔다.약 23분간의 면담에도 노 위원장은 “(개표 중단은) 서울시선관위에서 결정할 문제고, 중앙선관위 권한이 아니다”라고 답했다고 장 위원장은 전했다. 그러면서 선거무효소송을 준비 중이라고 밝혔다.