6·3 지방선거 잠정투표율 61.0%…4년 전보다 10.1%p 높아

구글에서 서울신문 먼저 보기

이미지 확대 6·3 지방선거일인 3일 서울 송파구 송파책박물관에 마련된 투표소에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 2026.6.3. 도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거일인 3일 서울 송파구 송파책박물관에 마련된 투표소에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 2026.6.3. 도준석 전문기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제9회 전국동시지방선거 최종 투표율이 60%를 웃도는 것으로 잠정 집계됐다.3일 중앙선거관리위원회에 따르면 오후 11시 기준 전체 유권자 4464만 9908명 가운데 2722만 2909명이 투표해 최종 투표율은 61.0%로 잠정 집계됐다. 1994년 제1회 지선에서 기록한 68.4%에 이어 두 번째로 높은 수치다.다만 서울 일부 지역에서 투표용지 부족으로 투표가 지연되면서 최종 투표율 집계는 늦어질 것으로 전망된다.지역별로 보면 투표율이 가장 높은 곳은 전남(65.7%)이다. 이어 강원(64.5%), 경남(64.4%), 울산과 대구(64.2%)가 뒤를 이었다. 반면 광주(54.3%), 제주(56.4%), 인천(58.2%), 경기(58.4%), 충남(58.8%) 등은 전국 평균보다 낮은 수준을 기록했다.