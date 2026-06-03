X정치·코스피·탱크데이·서소문 붕괴까지… 표심 흔든 ‘변곡점’

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세줄 요약 6·3 지방선거는 이재명 정부 출범 뒤 민심을 묻는 첫 전국선거였다. 민주당은 코스피 8000 돌파를 성과로, 국민의힘은 부동산 불안과 물가를 앞세워 심판론을 폈다. X정치, 탱크데이 논란, 서소문 붕괴까지 겹치며 안전과 정치 공방이 선거판을 흔들었다. 이재명 정부 첫 전국선거, 민심 검증 무대

코스피 급등과 부동산 불안, 경제 공방 격화

탱크데이 논란·서소문 붕괴, 안전 의제 부상

이미지 확대 이재명 대통령의 소셜미디어(SNS) 정치.

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이미지 확대 코스피 8000 ‘불장’.

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이미지 확대 스타벅스 ‘5·18 탱크데이’ 논란.

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이미지 확대 서울 서소문 고가차도 붕괴.

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2026-06-04 16면

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이재명 정부 출범 이후 코스피가 연일 상승세를 보이며 8000선까지 돌파하자 민주당은 이를 ‘정권 교체 효과’로 규정하고 “대한민국의 국격과 힘이 높아진 것”이라며 경제 성과론을 전면에 내세웠다. 반면 국민의힘은 “코스피 8000은 정부의 실정을 덮는 유일한 방패”라며 부동산 시장 불안, 국민배당금 논란, 중동발 고물가 등을 고리로 정부 심판론에 공을 들였다.이 대통령의 ‘엑스(X) 정치’도 화제였다. 그는 부동산 문제, 수도권광역급행철도(GTX)-A 철근 누락 사태 등 각종 현안에 대해 직접 SNS 메시지를 냈고, 국민의힘은 ‘관권선거”로 규정하고 강하게 반발했다. 장동혁 국민의힘 대표는 이날 이 대통령의 ‘부동산 투기 공화국 탈출’ 메시지를 두고도 페이스북에서 “결국 보유세를 올리고 장기보유특별공제를 폐지하겠다는 얘기”라고 지적했다.예상치 못한 사건·사고도 잇따랐다. 스타벅스의 ‘5·18 탱크데이’ 마케팅은 단순 기업 이슈를 넘어 정치권 전면전으로 번졌다. 정청래 민주당 대표는 정용진 신세계그룹 회장에게 석고대죄를 요구하는 등 강경 대응에 나섰고, 장 대표는 선거운동 기간 내내 ‘커피 한 잔의 자유’가 적힌 앞치마를 입고 “지방선거용 인민재판”이라고 맞받았다.서소문 고가차도 붕괴 사고 역시 선거판에 파문을 일으켰다. 사망자가 발생하면서 여야 서울시장 후보들은 유세 일정을 중단하고 애도 모드에 들어갔다. 정원오 민주당 서울시장 후보는 ‘안전불감증’을 고리로 연일 오세훈 국민의힘 후보를 공격했고, 오 후보는 “안전 문제를 정치화한다”고 반박했다. 한화에어로스페이스 대전 사업장 폭발 사고 등 잇따른 사고가 겹치며 ‘안전’은 막판 핵심 의제로 부상했다.