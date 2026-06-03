X정치·코스피·탱크데이·서소문 붕괴까지… 표심 흔든 ‘변곡점’

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세줄 요약
- 이재명 정부 첫 전국선거, 민심 검증 무대
- 코스피 급등과 부동산 불안, 경제 공방 격화
- 탱크데이 논란·서소문 붕괴, 안전 의제 부상
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이재명 대통령의 소셜미디어(SNS) 정치.
뉴스1
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이재명 정부 출범 이후 코스피가 연일 상승세를 보이며 8000선까지 돌파하자 민주당은 이를 ‘정권 교체 효과’로 규정하고 “대한민국의 국격과 힘이 높아진 것”이라며 경제 성과론을 전면에 내세웠다. 반면 국민의힘은 “코스피 8000은 정부의 실정을 덮는 유일한 방패”라며 부동산 시장 불안, 국민배당금 논란, 중동발 고물가 등을 고리로 정부 심판론에 공을 들였다.
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코스피 8000 ‘불장’.
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이 대통령의 ‘엑스(X) 정치’도 화제였다. 그는 부동산 문제, 수도권광역급행철도(GTX)-A 철근 누락 사태 등 각종 현안에 대해 직접 SNS 메시지를 냈고, 국민의힘은 ‘관권선거”로 규정하고 강하게 반발했다. 장동혁 국민의힘 대표는 이날 이 대통령의 ‘부동산 투기 공화국 탈출’ 메시지를 두고도 페이스북에서 “결국 보유세를 올리고 장기보유특별공제를 폐지하겠다는 얘기”라고 지적했다.
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스타벅스 ‘5·18 탱크데이’ 논란.
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예상치 못한 사건·사고도 잇따랐다. 스타벅스의 ‘5·18 탱크데이’ 마케팅은 단순 기업 이슈를 넘어 정치권 전면전으로 번졌다. 정청래 민주당 대표는 정용진 신세계그룹 회장에게 석고대죄를 요구하는 등 강경 대응에 나섰고, 장 대표는 선거운동 기간 내내 ‘커피 한 잔의 자유’가 적힌 앞치마를 입고 “지방선거용 인민재판”이라고 맞받았다.
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서울 서소문 고가차도 붕괴.
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남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’
서울시의회 도시안전건설위원회와 예산결산특별위원회에서 의정활동을 하고 있는 남창진 의원(국민의힘, 송파2)은 29일 2025년 12월 교부된 서울시 특별조정교부금으로 방산초·중·고 학생 통학로 안전 업그레이드가 다소 지연됐지만 정상적으로 진행되고 있다고 밝혔다. 남 의원은 그간 방이1동 방산초·중·고교 일대 통학로의 노후화 문제와 학생 안전 확보에 각별한 관심을 쏟으며 개선책 마련에 앞장서 왔다. 그 결과 지난해 12월 서울시로부터 특별조정교부금 5억원을 확보하는 결실을 거두었다. 이에 그치지 않고 학교학원가 교통안전대책 특별위원회에서 남 의원의 송곳 지적을 통해 서울시 교통실의 추가 예산 2400만원까지 전격 투입되도록 이끌어냈다. 안전 업그레이드 공사는 서울시에서 예산을 교부받아 송파구에서 집행하고 있다. 한국전력공사 서울생활관부터 현대자동차 블루핸즈까지의 전면도로 약 230m 구간이고 세부적인 공사 내용은 노후 아스팔트 정비 39a(1a=100㎡), 보도 정비 11.7a, 디자인 펜스 107경간, 과속방지턱 정비, 정차주차금지선, 안전표지판 설치 등이다. 현재 한국전력공사 앞 전면도로는 측구 및 보도 정비를 마친 상태로, 오는 6월부터는 디자인 펜스
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서소문 고가차도 붕괴 사고 역시 선거판에 파문을 일으켰다. 사망자가 발생하면서 여야 서울시장 후보들은 유세 일정을 중단하고 애도 모드에 들어갔다. 정원오 민주당 서울시장 후보는 ‘안전불감증’을 고리로 연일 오세훈 국민의힘 후보를 공격했고, 오 후보는 “안전 문제를 정치화한다”고 반박했다. 한화에어로스페이스 대전 사업장 폭발 사고 등 잇따른 사고가 겹치며 ‘안전’은 막판 핵심 의제로 부상했다.
2026-06-04 16면
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