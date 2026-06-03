다시 온 진보 교육 전성시대… 보수 교육감 지역 다수 탈환

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교육감 ‘어게인 2018’

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세줄 요약 6·3 전국 시도교육감 선거에서 진보 후보들이 보수 현직이 지키던 지역을 다수 되찾으며 지난 선거의 패배를 설욕했다. 16개 시도 중 9곳에서 진보 당선이 유력하고, 제주·강원은 현직을 앞섰다. 서울·대구·부산·광주전남 현직도 강세다. 진보 후보, 보수 현직 지역 다수 탈환

16개 시도 중 9곳 진보 당선 유력

제주·강원서 현직 불패 흔들림

2026-06-04 12면

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6·3 전국 시도교육감 선거에서 진보 후보들이 현직 보수 교육감이 차지한 지역을 다수 탈환하며 지난 선거의 패배를 설욕했다. 이번 교육감 선거는 역대급 후보 난립으로 ﻿곳곳이 다자구도로 치러졌다.3일 오후 10시 20분 기준 선거 개표 결과에 따르면, 전체 16개 시도 중 현재까지 9개 지역에서 진보 교육감의 당선이 유력한 상황이다. 보수 교육감이 우세한 지역은 3곳, 접전 양상 지역은 4곳이었다. 2022년 선거에서 17개 시도교육감 중 진보 대 보수 당선자수가 9 대 8을 기록하며 보수 후보들이 약진했지만, 이번 선거를 통해 다시 ‘진보 교육감의 시대’로 돌아간 셈이다.교육감 직선제가 시행된 2007년 이후 2010년 한 차례를 제외하곤 모두 진보 진영의 승리로 막을 내렸다. 2010년 선거 땐 16개 시도 중 6명만 진보 진영에서 당선됐지만, 2014년엔 17개 시도 중 13명, 2018년엔 14명이 진보 교육감이었다.특히 제주 지역의 경우 고의숙 진보 후보가 현직인 김광수 보수 후보를 10%포인트 정도 앞서 당선이 유력시된다. 강원 역시 진보 강삼영 후보가 보수 신경호 후보를 약 12%포인트 따돌려 ‘현직 불패’를 깨고 당선이 유력한 상황이다. 경기 지역의 경우 안민석 진보 단일후보와 현직 임태희 보수 후보가 치열한 경합을 벌이고 있다.대다수 지역에서 ‘현직 프리미엄’이 여전히 유효하게 작용했다. 이번 선거에 출전한 11명의 현직 교육감 중 6~7명의 당선이 점쳐졌다. 특히 서울 정근식 후보, 대구 강은희 후보, 부산 김석준 후보, 광주전남 김대중 후보는 부동의 1위를 달리며 당선이 확실한 상황이다. 광주전남의 경우 ‘현직 대 현직’의 대결에서 전남교육감 김 후보가 광주시교육감 이정선 후보를 압도적 표차로 앞섰다.현직이 자리를 비운 ‘무주공산’ 지역의 경우 다수 지역에서 후보 난립이 발생하며 결과를 예측하기 어려운 상황이다.대전의 경우 단일화에 실패한 진보 진영 성광진, 맹수석, 정상신 등 3명의 후보를 비롯해 총 5명의 후보가 본선을 완주했다. 성 후보가 현재까지 32.28% 득표율로 2위인 중도 오석진 후보를 10%포인트 표차로 이기고 있다.