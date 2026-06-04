김상욱에 힘 실은 울산… 경남은 김경수·박완수 접전

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울산시장·경남지사 선거

이미지 확대 김상욱 울산시장 후보 ‘엄지척’ 김상욱 더불어민주당 울산시장 후보가 3일 울산 남구 선거사무소에서 당선이 확실시되자 엄지손가락을 치켜세우며 환하게 웃고 있다.

울산 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 김상욱 울산시장 후보 ‘엄지척’ 김상욱 더불어민주당 울산시장 후보가 3일 울산 남구 선거사무소에서 당선이 확실시되자 엄지손가락을 치켜세우며 환하게 웃고 있다.

울산 뉴스1

세줄 요약 6·3 지방선거 격전지 울산에서 유권자들이 변화를 택해 김상욱 후보가 김두겸 후보를 앞섰다. 막판 민주·진보당 단일화가 진보 성향 표를 결집시켰고, 경남지사 선거는 김경수·박완수 후보가 접전을 이어갔다. 울산, 민주·진보당 단일화로 김상욱 우세

김상욱, 김두겸 앞서며 당선 가능성 확대

경남지사 선거, 김경수·박완수 접전 지속

2026-06-04 10면

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6·3 지방선거 핵심 격전지로 꼽혔던 울산에서 유권자들은 ‘변화’에 힘을 실었다. 경남은 여야 후보 접전이 이어졌다.4일 오전 1시 30분 기준 개표율 63.86%인 상황에서 더불어민주당 김상욱 후보는 51.35%를 득표, 현직 시장인 국민의힘 김두겸 후보를 8.06%포인트 차이로 앞서며 당선 가능성을 높였다. 지상파 3사 출구조사에서도 김 후보는 김두겸 후보를 9.6%포인트 앞섰다.이런 결과에는 선거 막판 성사된 민주·진보당 단일화가 결정적 역할을 했다는 분석이 나온다. 선거 중반까지 10~15%대 지지율을 유지하던 진보당 김종훈 전 후보가 완주 의사를 밝혀 범여권 표 분산이 예상됐지만, 사전투표를 하루 앞두고 양당 후보 단일화가 성사되면서 진보 성향 유권자들이 결집했다.김 후보의 정치 행보에도 다시금 시선이 쏠렸다. 그는 2024년 제22대 총선 당시 국민의힘 소속으로 울산 남갑에서 당선됐으나 그해 12월 비상계엄 사태 이후 당과 갈등을 겪다 2025년 5월 탈당 후 민주당에 입당했다. 그는 국민의힘 탈당 후 1년 만에 보수 색채가 짙은 울산시장에 등극하는 기록을 세우게 됐다. 이는 울산에서 민주당의 세력 기반을 키우는 분기점이 될 전망이다.김 후보는 “시민들께서 보내주신 지지는 험하더라도 시민주권을 실현하는 옳은 길을 걸어가라는 준엄한 명령”이라며 “통합과 실용으로 화합하는 울산을 만들겠다”고 밝혔다.개표율 58.32%인 경남지사 선거에서는 민주당 김경수 후보가 48.56%, 현직 지사인 국민의힘 박완수 후보가 51.43%로 접전 승부를 이어가고 있다. 지상파 3사 출구조사에서는 김 후보 54.3%·박 후보 45.7%로, 김 후보의 우세가 예상됐다.‘힘 있는 도지사’를 앞세운 김 후보는 현 정부의 5극 3특 정책에 맞춰 부울경 메가시티 완성·30분 생활권 구축, 우주항공방산 메가클러스터 추진 등을 제시했다.박 후보는 민선 8기 도정 성과를 전면에 내세우는 동시에 경남도민 멤버십 카드 도입, 글로벌 물류허브 복합 비즈니스 도시 조성, 경남도민연금 확대 등을 약속했다.