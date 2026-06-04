경북 이철우, 암 투병 딛고 3선 고지

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경북지사 당선인
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이철우 경북지사 당선인.
뉴스1
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이철우 국민의힘 경북지사 후보가 6.3 지방선거에서 당선이 확실시되며 3선 고지(3연임)에 올랐다.
이 당선인은 4일 오전 1시 30분 현재 65.27%의 개표율을 보인 상황에서 66.98% 득표율로 더불어민주당 오중기 후보(33.01%)를 33.97%포인트 앞섰다. 앞서 발표된 지상파 방송 3사 출구조사에서도 16개 광역자치단체장 후보 중 국민의힘 소속으로는 유일하게 우세했다. 예상 득표율 69.70%로, 30.30%를 얻은 오 후보를 39.40%포인트 차로 크게 따돌리며 일찌감치 승리를 낙점지었다.
당선이 확실해지자 그는 “경북을 지키고 우파를 다시 일으켜 세우며 대한민국 지방시대의 중심으로 만들라는 도민들의 준엄한 명령으로 받아들인다”면서 “지난 성과에 머무르지 않고 더 큰 경북, 더 강한 대한민국을 만드는 데 앞장서겠다”고 소감을 밝혔다.
승리를 거머쥐기까지 이 당선인에겐 위기의 순간도 적지 않았다. 지난해 암 진단 및 투병 등 건강 이슈가 있었고 대구경북(TK) 행정통합 추진 역시 국회 입법 문턱에서 좌초되며 당내 경선 후보들로부터 공격을 받았다.
이 당선인은 고향인 경북 김천에서 3선 국회의원을 지냈다. 2018년 지방선거에서 경북지사에 당선됐고 2022년 재선에 성공했다.
세줄 요약
- 3선 고지 달성, 경북지사 당선 확실
- 오중기 후보 큰 격차로 앞선 개표 결과
- 암 투병·경선 공세 딛고 재선 성공
2026-06-04 10면
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