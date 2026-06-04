강원 우상호, 핵심 지역서 우위

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강원지사 선거
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우상호 더불어민주당 강원지사 후보.
연합뉴스
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6·3 지방선거 강원지사 선거에서 더불어민주당 우상호 후보가 개표 중반까지 국민의힘 김진태 후보에 우위를 보였다.
4일 오전 1시 30분 기준 개표가 69.04% 진행된 상황에서 우 후보는 득표율 51.07%로 김 후보(48.92%)를 2.15%포인트 앞섰다. 도내 18개 시군 가운데 우 후보는 유권자 수가 가장 많은 원주, 춘천, 강릉 등 5곳에서 우세를 보였고, 김 후보는 13곳에서 앞섰다. 잠정 집계된 강원지역 최종 투표율은 64.5%로 전국 평균(60.8%)보다 3.7% 높았다.
지상파 방송 3사 출구조사에서는 우 후보 51.3%, 김 후보 48.7%로 2.6%포인트 격차를 보였다. 출구조사 발표 직후 양 후보 캠프에서 모두 박수와 환호성이 터져 나왔다. 우 후보 지지자들은 승리를 예감하는 표정이었고 김 후보 캠프에서는 “해볼 만하다”는 반응이 나왔다.
선거운동 기간 우 후보는 현직인 김 후보가 민선 8기 임기 초기 공약 8개를 파기한 점, 주요 공약을 지키지 못한 점을 파고들며 공세를 퍼부었고, 이에 맞선 김 후보는 서울을 무대로 정치 활동을 한 우 후보가 강원 지역 현안에 밝지 못한 점을 끈질기게 물고 늘어졌다.
2026-06-04 10면
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