‘민심 풍향계’ 충청권 4개 광역단체장, 이번엔 민주당이 앞섰다

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대전·세종·충남북

세줄 요약 충청권 4개 광역단체장 선거 출구조사에서 더불어민주당 후보가 모두 앞섰다. 대전 허태정, 세종 조상호, 충북 신용한 후보가 우세했고, 충남은 박수현 후보가 초반 개표에서 앞서며 접전 흐름을 보였다. 충청권 4개 광역단체장, 민주당 우세

대전·세종·충북, 출구조사서 앞서

충남지사, 초반 개표서 접전 양상

2026-06-04 10면

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충청권 4개 광역 단체장은 제9회 전국동시지방선거 지상파 3사 출구조사 결과 더불어민주당 후보들이 모두 앞선 것으로 나타났다. 출구 조사 결과가 그대로 투표 결과로 이어지면 충청권은 민선 6기(민주당), 7기(민주당), 8기(국민의힘)에 이어 9기에서도 한 당이 싹쓸이하는 현상이 재현된다.민심의 풍향계로 평가되는 충청권은 선거운동 기간 여야 대표가 가장 많이 방문하며 표심 잡기에 집중한 곳이다. 정청래 민주당 대표가 13차례, 장동혁 국민의힘 대표는 8차례를 찾았다.4년 만의 리턴매치로 관심을 모았던 대전시장은 개표율 13.04%를 기록한 3일 오후 10시 현재 허태정 민주당 후보가 61.01%를 득표해 36.81%를 얻은 이장우 국민의힘 후보에 앞서고 있다. 접전이 예상됐던 대전시장 선거는 지상파 3사 출구조사에서 허 후보(55.90%)가 이 후보(42.90%)에 13%포인트 앞섰다.‘행정수도 완성의 적임자’를 내세웠던 세종시장 선거는 개표가 12.01% 진행된 가운데 조상호 민주당 후보가 55.44%를 얻었고 재선에 도전한 최민호 국민의힘 후보는 41.11%를 기록했다. 조 후보는 출구조사에서도 64.30%로 최 후보(32.90%)를 따돌렸다.충북지사 개표는 오후 10시 현재 27.66%가 진행된 가운데 득표율은 신용한 민주당 후보 54.29%, 김영환 국민의힘 후보 45.70%다. 신 후보는 지상파 3사 출구조사에서 김 후보를 12.40%포인트 앞서자 환호했다. 신 후보는 소셜네트워크서비스(SNS)에 “선두를 달리고 있다. 충북이 새로워지고 젊어지고 있다”고 적었다. 김 후보 캠프는 “방송 3사와 달리 JTBC 조사는 경합으로 나와 끝까지 개표 상황을 지켜볼 예정”이라고 밝혔다.‘민주당의 입’ 박수현 후보와 ‘보수의 씨감자’를 자청한 김태흠 후보가 맞붙은 충남지사는 오후 10시 현재 개표가 14.06% 진행된 가운데 박 후보가 58.66%로 41.33%를 얻은 김 후보에 17.33%포인트 앞섰다. 앞서 지상파 3사 출구조사에서는 박 후보 52.10%, 김 후보 47.90%로 4.20%포인트 차 접전이 예고됐다.