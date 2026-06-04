정원오, 초반 리드… 늦어지는 개표에 양측 캠프 밤새 초긴장

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서울시장 선거

이미지 확대 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 캠프 이인영 총괄상임선대위원장 등 캠프 관계자들이 6·3 지방선거일인 3일 서울 중구 태평빌딩에 마련된 정 후보 캠프 선거상황실에서 승리하는 것으로 나온 방송사 출구조사 결과를 시청하며 환호하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 김영호·고민정 민주당 의원, 이재정 후원회장, 이 위원장, 남인순·이용선·오기형 민주당 의원.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 캠프 이인영 총괄상임선대위원장 등 캠프 관계자들이 6·3 지방선거일인 3일 서울 중구 태평빌딩에 마련된 정 후보 캠프 선거상황실에서 승리하는 것으로 나온 방송사 출구조사 결과를 시청하며 환호하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 김영호·고민정 민주당 의원, 이재정 후원회장, 이 위원장, 남인순·이용선·오기형 민주당 의원.

홍윤기 기자

세줄 요약 서울시장 선거에서 정원오 후보가 방송 3사 출구조사와 JTBC 예측조사에서 우세를 보였고, 초반 개표에서도 오세훈 후보를 앞섰다. 그러나 서울 일부 지역의 투표용지 부족 사태로 개표가 지연되면서 양측 캠프는 밤늦게까지 긴장 속에 결과를 기다렸다. 출구조사서 정원오 후보 우세 확인

초반 개표서 정 후보 64.12% 기록

투표용지 부족으로 개표 지연 지속

2026-06-04 6면

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6·3 지방선거 최대 승부처인 서울시장 선거는 3일 서울 일부 지역에서 발생한 ‘투표용지 부족 사태’로 개표가 늦어지면서 투표 당일 밤늦게까지 결과를 확정할 수 없었다.이날 밤 11시 30분 현재 개표가 20.02% 진행된 상황에서 정원오 더불어민주당 후보는 득표율 64.12%로 33.42%를 얻는 데 그친 오세훈 국민의힘 후보를 앞섰다. 권영국 정의당 후보는 1.06%, 김정철 개혁신당 후보는 0.73%였다. 다만 동작구는 이 시간까지도 개표를 시작하지 못했고 영등포구, 송파구, 강동구는 개표율이 한 자릿수에 그쳤다.이날 오후 6시 발표된 방송 3사(KBS, MBC, SBS) 서울시장 출구조사 결과에선 정 후보가 51.4%로 오 후보(46.0%)를 상대로 승리할 것이란 예측이 나왔다. JTBC 예측조사 결과에서도 정 후보는 53.5%, 오 후보는 42.9%로 예측돼 정 후보가 우세한 것으로 나타났다.최대 승부처로 꼽히는 서울시장 출구조사 결과가 발표되자 양 후보 캠프의 분위기는 엇갈렸다. 중구 소공동 태평빌딩에 마련된 정 후보 캠프에는 상임선대위원장을 맡은 이인영 의원, 총괄선대본부장을 맡은 이해식 의원, 오세훈 10년 심판본부 공동본부장인 고민정 의원 등이 출구조사 발표를 기다렸다. 정 후보가 앞서는 조사 결과가 나오자 차분한 표정으로 지켜보던 관계자들의 박수가 터져 나왔다. 이인영 의원은 “지난 13일 동안 정 후보는 진실된 마음으로 서울시민의 꿈을 위해 최선을 다했다”며 “출구조사 결과를 긍정적 방향으로 보고 있지만 아직 개표가 시작되지 않은 만큼 더 상황을 지켜보겠다”고 밝혔다. 앞서 정 후보는 오후 4시 40분쯤 캠프를 찾아 감사 인사를 전하고 자택으로 돌아간 것으로 전해졌다.종로구 관철동 대왕빌딩의 오 후보 선거 캠프에서는 총괄선거대책본부장을 맡은 조은희 의원, 공동선대위원장인 김재섭·박수민 의원, 윤희숙·김선동 전 의원 등이 긴장한 표정으로 출구조사를 지켜봤다. 오 후보가 5.40%포인트 뒤진다는 출구조사 결과가 발표되자 캠프는 침묵에 빠져들었다. 일부 인사들은 굳은 표정으로 화면을 바라봤고, 짧은 탄식도 들렸다. 환호성이나 박수는 나오지 않았다.오후 6시 27분쯤 윤 전 의원을 제외한 주요 관계자들은 자리를 이석했다. 캠프 관계자는 “투표용지 부족으로 투표를 하지 못한 곳도 있어서 캠프 입장을 드리기는 이른 상황”이라며 “개표 가닥이 잡힐 때까지 지켜보고 말씀드리겠다”고 밝혔다. 오 후보는 자택에서 개표 상황을 지켜본 것으로 전해졌다.