추미애, 첫 여성 광역단체장… 박찬대, 與 인천 탈환 눈앞

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경기지사·인천시장 선거

이미지 확대 추미애(가운데) 더불어민주당 경기도지사 후보.

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이미지 확대 박찬대 더불어민주당 인천시장 후보.

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세줄 요약 추미애 더불어민주당 후보가 6·3 지방선거에서 헌정 사상 첫 여성 광역단체장에 올랐다. 경기지사 선거에서 크게 앞서 당선이 확실시됐고, 박찬대 후보도 인천시장 선거에서 우세를 지키며 민주당의 인천 탈환 가능성을 높였다. 추미애, 헌정 사상 첫 여성 광역단체장 등극

박찬대, 인천시장 탈환 유력하며 민주당 우세

경기·인천서 지방선거 의미 있는 성과 확인

2026-06-04 6면

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추미애 더불어민주당 후보가 6·3지방선거에서 헌정 사상 최초의 여성 광역자치단체장에 올랐다. ‘이재명의 복심’이자 여당 원내대표를 지낸 박찬대 민주당 후보도 인천광역시장에 오를 가능성이 높다.3일 오후 11시 30분 현재 경기지사선거는 29.29%가 개표된 가운데 추 당선인은 53.83%의 득표율로 국민의힘 양향자 후보(40.63%)에 크게 앞서 당선이 확실해졌다. 앞서 지상파 3사 출구조사 결과에서도 추 당선인은 예상 득표율 60.4%를 기록해 양 후보(34.1%)에 26.3% 포인트 차이로 크게 앞설 것으로 예측됐다.경북 대구 출신인 추 당선인은 최초 여성 판사 출신 국회의원과 최초 선출직 여성 여당 대표에 이어 첫 여성 광역단체장이라는 역사를 쓰게 됐다.﻿﻿ ‘추다르크’라는 별칭답게 거침없는 돌파력을 가진 추 당선인은 서울 광진구 을에서만 내리 5선을 기록했고, 문재인 정부 시절에는 제67대 법무부 장관을 지냈다. 2024년 총선에서 지역구를 경기 하남 갑으로 지역구를 옮겨 당선된 뒤 국제 법제사법위원장을 일하며 검찰·사법개혁을 주도했다.경기 수원시 인계동 마라톤빌딩 9층에 마련된 선거대책위원회 상황실에서는 출구조사 결과가 발표되자 박수와 함성이 터졌다.﻿ 추 당선인은 선거 과정에서 ‘강한 경기, 유능한 지방 정부’를 최전선에 내걸고 GTX 중심의 광역교통망 확충 및 경기북부 평화경제특구 추진 등 굵직한 민생 공약을 제시했다.그가 전국 최대 규모 광역자치단체인 경기도지사에 당선되면서 단숨에 차기 대권 주자로 부상하게 됐다. 이재명 대통령도 경기지사를 거쳐 두 번의 도전 끝에 청와대에 입성했다.핵심 ‘친명’인 3선 의원 출신의 박찬대 후보는 국민의힘 유정복 후보에 크게 앞서 당선이 유력시된다. 인천시장 선거가 개표율 21.12%를 기록 중인 가운데 박 후보가 63.46%의 득표율로 유 후보(35.53%)에 27.93%포인트 앞서 있다. 앞서 방송3사 출구조사에서도 박 후보가 53.7%로 유 후보(45.5%)를 누를 것으로 예측됐다.출구조사 결과가 나온 직후 미추홀구 선거사무실에서 박 후보는 “시민의 뜻이 어디에 있는지 잘 살피도록 하겠다”고 밝혔다.﻿ 박 후보가 당선되면 민주당이 2022년 국민의힘에 내준 인천시장을 4년 만에 탈환하게 되고 두 번의 인천시장과 장관을 지낸 ‘행정의 달인’ 유 후보는 3선 길목에서 쓴잔을 마시게 된다.