국힘, 1곳만 우세에 적막… ‘투표지 사태’에 장동혁 거취 표명 늦어질 듯

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참담한 국힘 지도부

이미지 확대 장동혁(왼쪽 세 번째) 국민의힘 대표가 송언석(두 번째) 원내대표 등 지도부와 함께 3일 서울 영등포구 여의도 당사에 마련된 개표상황실에서 광역단체장 16곳 가운데 경북지사 단 한 곳만 승리하는 것으로 방송 3사 출구조사 결과가 발표되자 눈을 감은 채 생각에 잠겨 있다.

국회사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 장동혁(왼쪽 세 번째) 국민의힘 대표가 송언석(두 번째) 원내대표 등 지도부와 함께 3일 서울 영등포구 여의도 당사에 마련된 개표상황실에서 광역단체장 16곳 가운데 경북지사 단 한 곳만 승리하는 것으로 방송 3사 출구조사 결과가 발표되자 눈을 감은 채 생각에 잠겨 있다.

국회사진기자단

세줄 요약 국민의힘은 지상파 출구조사에서 전국 16개 광역단체장 중 경북 1곳만 우세해 참담한 분위기에 빠졌다. 대구까지 접전으로 나오자 지도부는 말을 아꼈고, 서울 투표지 부족 사태와 선거 중단 요구가 겹치며 장동혁 대표의 거취 표명도 늦어질 가능성이 커졌다. 출구조사, 경북 1곳만 우세한 참담한 결과

대구 접전과 개표상황실 침묵, 지도부 충격

투표지 부족 사태로 거취·사퇴 논의 지연

2026-06-04 5면

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국민의힘은 3일 지상파 3사 출구조사에서 전국 16개 광역단체장 중 경북 1곳만 우세하다는 결과에 참담한 분위기를 감추지 못했다. 선거 막판 전국 8곳을 접전으로 분석한 결과와도 확연한 차이가 나면서 당 지도부는 말을 아꼈다.이날 오후 6시 여의도 중앙당사에 마련된 국민의힘 개표상황실은 ‘보수의 심장’인 대구마저도 추경호 국민의힘 후보와 김부겸 더불어민주당 후보가 0.8%포인트 차 접전이라는 결과가 나오자 급격하게 얼어붙었다. 장동혁 국민의힘 대표는 출구조사 발표 직후부터 40분 동안 말 없이 자리를 지키다 상황실을 떠났다.송언석 원내대표는 방송 인터뷰에서 “접전 지역은 마지막까지 결과를 지켜보겠다”고 말했다. 대구시장 접전 조사에 대해서는 “처음에 공천이 매끄럽지 않아 시간이 많이 걸렸던 게 시민들에게 불편함을 드린 것 같다”며 “그래도 국민의힘이 승리하지 않을까 조심스럽게 예측한다”고 했다.접전 지역의 개표 결과를 지켜보려던 지도부의 계획은 서울 지역 투표용지 부족 사태와 투표 시간 연장 등으로 틀어졌다. 장 대표는 오후 9시 30분쯤 다시 상황실에 내려와 서울 지역 개표와 선거 중단을 요구하는 긴급 회견 후 중앙선거관리위원회로 향했다.애초 선거 결과에 따라 지도부 개편과 장 대표의 퇴진 논의 등이 시작될 것이란 전망이 나왔다. 그러나 선관위의 부실 선거 관리 사태로 장 대표가 목소리를 내면서 당장 거취를 밝히지 않을 가능성이 커졌다. 조기 사퇴해 이르면 다음주쯤 신임 원내대표를 선출하려던 송 원내대표의 구상도 변경이 불가피해질 전망이다. 장 대표의 거취 표명이 늦어지면 선거 이전부터 당대표 사퇴 요구와 ‘2선 후퇴’ 압박을 받아온 그가 선관위 사퇴를 내세워 퇴진 요구를 피하려 한다는 비판을 받을 수도 있다. 다만 선거 참패 지도부 퇴진은 당연한 수순인 만큼 조기 전당대회나 비상대책위원회 체제로 전환할 여지도 있다. 영남권이 패배한다면 ‘보수 재건’ 요구가 당 안팎에서 빗발쳐 비대위 체제가 장기화될 수 있다. 공석이 된 당권을 놓고 현 당권파 등 계파들의 갈등도 부각될 수 있다.