‘靑출신’ 김남준 국회 입성… 추경호 지역구엔 이진숙

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전국 14곳 재보선

세줄 요약 전국 14개 지역구 재보선에서 민주당이 대부분 의석을 지키며 22대 후반기 국회도 여권 주도 흐름이 이어질 전망이다. 김남준 후보는 이재명 대통령 옛 지역구에서 당선 유력 판정을 받았고, 울산 남구갑과 대구 달성 등 일부 지역만 접전 양상을 보였다. 민주당, 재보선 다수 지역 우세로 의석 수성

김남준 당선 유력, 울산 남구갑은 민주당 우세

부산 북구갑·평택을, 출구조사 초접전 양상

2026-06-04 3면

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3일 전국 14개 지역구에서 치러진 국회의원 재보궐선거에서는 더불어민주당이 대부분 지역에서 의석을 지켰다. 이에 따라 22대 후반기 국회도 압도적 의석의 여권 주도 흐름이 이어질 전망이다.이날 오후 10시(전국 개표율 13.26%) 기준으로 민주당은 이재명(인천 계양을) 대통령과 강훈식(충남 아산을) 대통령 비서실장의 옛 지역구 2곳과 민주당 소속 의원들의 광역단체장 출마로 치러진 8곳 중 광주 광산을, 경기 안산갑, 충남 아산을, 전북 군산·김제·부안갑, 군산·김제·부안을, 제주 서귀포 등에서 우위를 달렸다.군산·김제·부안을은 박지원 민주당 후보가 65.96% 득표율로 당선이 확실시 됐고, 군산·김제·부안갑은 김의겸 민주당 후보의 당선이 유력한 것으로 나타났다. 이 대통령의 지역구에 도전한 김남준 민주당 후보도 오후 9시쯤부터 ‘당선 유력’ 득표율을 달성했다.국민의힘이 기대를 걸었던 울산 남구갑 보궐선거는 전태진 민주당 후보가 김태규 국민의힘을 일찌감치 따돌리고 오후 10시 기준으로 당선이 확실한 득표율을 넘겼다. 이에 따라 국민의힘은 추경호 대구시장 후보 출마로 보궐선거가 치러진 대구 달성(이진숙 후보)에서만 앞섰다.5파전으로 치러진 경기 평택을 재선거와 전국적 관심이 집중된 부산 북구갑은 지상파 3사(KBS·SBS·MBC) 출구조사에서 초접전이 벌어지는 것으로 나타났다. 이번 출구조사는 국민적 관심이 높은 부산 북갑, 경기 평택을 지역에서만 진행됐다.출구조사 기준으로 평택을 재선거에서는 조국 조국혁신당 후보가 31.1%, 유의동 국민의힘 후보 30.6%, 김용남 민주당 후보 30.3%로 세 후보가 0.8%포인트 차 내에서 접전을 벌이는 것으로 나타났다. 북구갑 보궐선거의 경우 하정우 민주당 후보가 42.6%, 무소속 한동훈 후보가 41.6%로 접전으로 나타났다. 박민식 국민의힘 후보는 15.8%였다.당선된 14인은 각 지역 선관위가 개표 완료 후 당선인 결정안을 의결하는 즉시 4일부터 임기가 개시된다. 이들은 22대 후반기 국회의장 선출을 위해 열리는 5일 국회 본회의에서 국회의원 선서를 할 예정이다.