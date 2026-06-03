[속보] 장동혁 “오염된 서울시장 선거는 무효…개표 중단해야”

구글에서 서울신문 먼저 보기
세줄 요약
- 서울 일부 투표소 투표용지 부족 사태 발생
- 장동혁, 서울시장 선거 무효·개표 중단 요구
- 선관위 책임 추궁과 유사 사례 전수 점검 예고
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
생각에 잠긴 국민의힘 장동혁 상임선대위원장
국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 3일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에 마련된 국민의힘 개표상황실에서 제9회 전국동시지방선거 개표방송 출구조사 결과를 지켜보던 중 생각에 잠겨있다. 2026.6.3 국회사진기자단
장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 3일 서울 송파구 등 일부 지역의 14개 투표소에서 투표용지 부족 사태가 빚어진 것에 대해 “오염된 서울시장 선거는 무효로, 개표를 중단해야 한다”고 밝혔다.
장 위원장은 이날 서울 여의도 국민의힘 당사에서 긴급 기자회견을 열고 서울시장 선거에 대해 “유권자의 참정권이 심각하게 침해된 선거”라며 이같이 주장했다.
장 위원장은 “투표용지를 기다리다 돌아간 유권자도 있을 것이고, 소식을 접하고 아예 투표장에 가지 않은 유권자들도 있을 것”이라며 “6시 이후에 투표한 유권자들에게 개표 방송이 투표에 영향을 미쳤을 가능성도 배제할 수 없다”고 지적했다.
그러면서 “지금 즉시 중앙선관위를 방문해 개표 중단을 요구할 것”이라며 “선관위는 국민이 납득할 수 있는 사실관계를 밝히고 법적 책임을 져야 한다”고 강조했다.
장 위원장은 또 “선관위의 선거 부실 관리는 이번이 처음이 아니다”라면서 “스스로 신뢰성을 심각하게 훼손하면서도, 문제를 제기하는 국민에 화살을 돌리고 있다”고 지적했다.
남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’
서울시의회 도시안전건설위원회와 예산결산특별위원회에서 의정활동을 하고 있는 남창진 의원(국민의힘, 송파2)은 29일 2025년 12월 교부된 서울시 특별조정교부금으로 방산초·중·고 학생 통학로 안전 업그레이드가 다소 지연됐지만 정상적으로 진행되고 있다고 밝혔다. 남 의원은 그간 방이1동 방산초·중·고교 일대 통학로의 노후화 문제와 학생 안전 확보에 각별한 관심을 쏟으며 개선책 마련에 앞장서 왔다. 그 결과 지난해 12월 서울시로부터 특별조정교부금 5억원을 확보하는 결실을 거두었다. 이에 그치지 않고 학교학원가 교통안전대책 특별위원회에서 남 의원의 송곳 지적을 통해 서울시 교통실의 추가 예산 2400만원까지 전격 투입되도록 이끌어냈다. 안전 업그레이드 공사는 서울시에서 예산을 교부받아 송파구에서 집행하고 있다. 한국전력공사 서울생활관부터 현대자동차 블루핸즈까지의 전면도로 약 230m 구간이고 세부적인 공사 내용은 노후 아스팔트 정비 39a(1a=100㎡), 보도 정비 11.7a, 디자인 펜스 107경간, 과속방지턱 정비, 정차주차금지선, 안전표지판 설치 등이다. 현재 한국전력공사 앞 전면도로는 측구 및 보도 정비를 마친 상태로, 오는 6월부터는 디자인 펜스
서울시의회 바로가기
이어 제보 센터를 운영해 다른 지역의 투표소에서도 유사 사례가 발생했는지 파악할 것이라며 “비슷한 일이 벌어진 모든 지역에 대해 개표 중단을 해야 한다”고 강조했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지