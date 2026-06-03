[속보] 장동혁 “오염된 서울시장 선거는 무효…개표 중단해야”

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세줄 요약 장동혁 국민의힘 상임선대위원장이 서울 송파구 등 일부 14개 투표소의 투표용지 부족 사태를 두고 서울시장 선거는 오염됐다며 무효와 개표 중단을 주장했다. 그는 유권자 참정권 침해와 선관위 책임도 함께 지적했다. 서울 일부 투표소 투표용지 부족 사태 발생

장동혁, 서울시장 선거 무효·개표 중단 요구

선관위 책임 추궁과 유사 사례 전수 점검 예고

이미지 확대 생각에 잠긴 국민의힘 장동혁 상임선대위원장 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 3일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에 마련된 국민의힘 개표상황실에서 제9회 전국동시지방선거 개표방송 출구조사 결과를 지켜보던 중 생각에 잠겨있다. 2026.6.3 국회사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 생각에 잠긴 국민의힘 장동혁 상임선대위원장 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 3일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에 마련된 국민의힘 개표상황실에서 제9회 전국동시지방선거 개표방송 출구조사 결과를 지켜보던 중 생각에 잠겨있다. 2026.6.3 국회사진기자단

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장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 3일 서울 송파구 등 일부 지역의 14개 투표소에서 투표용지 부족 사태가 빚어진 것에 대해 “오염된 서울시장 선거는 무효로, 개표를 중단해야 한다”고 밝혔다.장 위원장은 이날 서울 여의도 국민의힘 당사에서 긴급 기자회견을 열고 서울시장 선거에 대해 “유권자의 참정권이 심각하게 침해된 선거”라며 이같이 주장했다.장 위원장은 “투표용지를 기다리다 돌아간 유권자도 있을 것이고, 소식을 접하고 아예 투표장에 가지 않은 유권자들도 있을 것”이라며 “6시 이후에 투표한 유권자들에게 개표 방송이 투표에 영향을 미쳤을 가능성도 배제할 수 없다”고 지적했다.그러면서 “지금 즉시 중앙선관위를 방문해 개표 중단을 요구할 것”이라며 “선관위는 국민이 납득할 수 있는 사실관계를 밝히고 법적 책임을 져야 한다”고 강조했다.장 위원장은 또 “선관위의 선거 부실 관리는 이번이 처음이 아니다”라면서 “스스로 신뢰성을 심각하게 훼손하면서도, 문제를 제기하는 국민에 화살을 돌리고 있다”고 지적했다.이어 제보 센터를 운영해 다른 지역의 투표소에서도 유사 사례가 발생했는지 파악할 것이라며 “비슷한 일이 벌어진 모든 지역에 대해 개표 중단을 해야 한다”고 강조했다.