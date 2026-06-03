제9회 전국동시지방선거
선거일 6.3 (수)
D-

제9회 전국동시지방선거 개표시작

홍윤기 기자
홍윤기 기자
입력 2026-06-03 20:40
수정 2026-06-03 20:40
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
구글에서 서울신문 먼저 보기
이미지 확대
6·3지방선거일인 3일 서울 관악구 서울대학교 체육관에 마련된 개표소에서 개표 작업이 진행되고 있다. 2026.6.3 홍윤기 기자
6·3지방선거일인 3일 서울 관악구 서울대학교 체육관에 마련된 개표소에서 개표 작업이 진행되고 있다. 2026.6.3 홍윤기 기자


6·3지방선거일인 3일 서울 관악구 서울대학교 체육관에 마련된 개표소에서 개표 작업이 진행되고 있다.

홍윤기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
서울신문과 함께하는 제 9회 지방선거
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로