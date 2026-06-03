정원오 측 “출구조사 결과 긍정적” vs 오세훈 측 “…”

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방송3사 출구조사… 정원오 51.4% vs 오세훈 46.0%

이미지 확대 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 캠프 관계자들이 3일 서울 중구 소공동 태평빌딩의 캠프 상황실에서 방송사 출구조사 결과를 시청하며 환호하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 김영호·고민정 의원, 이재정 후원회장, 이인영·남인순 의원.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 캠프 관계자들이 3일 서울 중구 소공동 태평빌딩의 캠프 상황실에서 방송사 출구조사 결과를 시청하며 환호하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 김영호·고민정 의원, 이재정 후원회장, 이인영·남인순 의원.

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이미지 확대 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 캠프 관계자들이 3일 서울 종로구 관철동 대왕빌딩에 마련된 선거사무소에서 제9회 전국동시지방선거 방송3사 출구조사 결과를 확인하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 김병민 선대위 대변인, 김재섭·윤희숙 공동선대위원장, 조은희 총괄선거대책본부장, 박수민 공동선대위원장, 김선동 총괄본부장.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 캠프 관계자들이 3일 서울 종로구 관철동 대왕빌딩에 마련된 선거사무소에서 제9회 전국동시지방선거 방송3사 출구조사 결과를 확인하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 김병민 선대위 대변인, 김재섭·윤희숙 공동선대위원장, 조은희 총괄선거대책본부장, 박수민 공동선대위원장, 김선동 총괄본부장.

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세줄 요약 6·3 지방선거 서울시장 출구조사에서 정원오 후보가 오세훈 후보를 앞서는 결과가 나오자 두 캠프의 분위기가 크게 엇갈렸다. 정 후보 캠프는 박수와 기대감이 번졌고, 오 후보 캠프는 침묵 속에 결과를 지켜봤다. 양측 모두 개표가 시작되지 않은 만큼 최종 판단은 유보했다. 서울시장 출구조사, 정원오 후보 우세 예측

정 후보 캠프 박수, 오 후보 캠프 침묵

양측 모두 개표 전 최종 판단 유보

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6·3 지방선거의 최대 승부처로 꼽히는 서울시장의 출구조사 결과가 발표되자 정원오 더불어민주당, 오세훈 국민의힘 후보 캠프의 분위기는 엇갈렸다. 3일 오후 6시 발표된 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사 결과, 서울시장의 경우 정 후보가 51.4% 득표율로 1위를 할 것으로 예측됐다. 오 후보는 46.0%를 얻을 것으로 예측됐다. JTBC 예측조사에서는 정 후보 53.5%, 오 후보 42.9%로 예상됐다.중구 소공동 태평빌딩에 마련된 정 후보 캠프에는 상임선대위원장을 맡은 이인영 의원, 총괄선대본부장을 맡은 이해식 의원, 오세훈 10년 심판본부 공동본부장인 고민정 의원 등이 자리를 잡고 출구조사 발표를 기다렸다. 정 후보가 앞설 것으로 나오자 차분한 표정으로 시청하던 관계자들의 박수가 터져 나왔다.이인영 의원은 “지난 13일 동안 정 후보는 진실된 마음으로 서울시민의 꿈을 위해 최선을 다했다”며 “출구조사 결과를 긍정적 방향으로 보고 있지만 아직 개표가 시작되지 않은 만큼 조금 더 상황을 지켜보겠다”고 밝혔다. 주요 관계자들은 6시 20분쯤 일단 자리를 떴다. 앞서 정 후보는 오후 4시 40분쯤 캠프를 찾아 감사 인사를 전하고 자택으로 돌아간 것으로 전해졌다.종로구 관철동 대왕빌딩의 오 후보 선거 캠프에서는 총괄선거대책본부장을 맡은 조은희 의원, 공동선대위원장인 김재섭·박수민 의원, 윤희숙·김선동 전 의원 등 주요 인사들이 긴장한 표정으로 자리에 앉아 출구조사를 지켜봤다.오후 6시 투표 종료와 함께 오 후보가 5.40%포인트 뒤진다는 출구조사 결과가 발표되자 캠프는 침묵에 빠져들었다. 몇몇은 TV 화면을 손가락으로 가리키며 서로 귓속말을 하기도 했다. 6시 27분쯤 윤 전 의원을 제외한 주요 관계자들은 자리를 이석했다.캠프 관계자는 “투표용지 부족으로 투표를 하지 못한 곳도 있어서 캠프 입장을 드리기는 이른 상황”이라며 “개표 가닥이 잡힐 때까지 지켜보고 말씀드리겠다”고 밝혔다.오 후보는 자택에서 개표 상황을 지켜보는 것으로 전해졌다. 그는 선거 윤곽이 드러나는 심야 시간에 캠프를 방문할 예정으로 알려졌다.